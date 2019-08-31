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24.04.2018 22:23
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05.11.2016 02:13Ровно 24 года назад ЦСКА в фантастическом матче на «Камп Ноу» обыграл «Барселону», уступая 0:2. Пока вы ностальгируете по временам, когда армейцы были в порядке, предлагаем изучить список друзей Акинфеева, внесших наиболее весомый вклад в его рекорд.2
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31.01.2016 13:50Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию рассказов о трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения «топовости» взята стоимость перехода футболиста.
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30.01.2016 16:00Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х: Виалли перебрался в «Ювентус», «Марсель» продал Папена в «Милан», а «Интер» усилился Шалимовым.2
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28.01.2016 13:00Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х: Серия А скупает талантливых немцев, Иан Райт переходит в «Арсенал», а Роберт Просинечки - в «Реал».1