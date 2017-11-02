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27.06.2017 13:30Пока РФПЛ и европейские чемпионаты на каникулах, бразильская лига в разгаре. Блог Vanity Fair вспоминает тех, кто прославился в Европе, но заканчивать вернулся в Бразилию. Готовы к ностальгии по Зе Роберто, Луису Фабиано, Жо и остальным?14
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05.03.2017 06:031
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08.03.2016 09:50Мир традиционно делится на половины. Черное и белое, добро и зло, «Реал» и «Барселона». Мужское и женское, в свою очередь, определяется цветом - синий и розовый. Ульяна Лукьянченко разбирается, является ли розовый цвет в футболе чем-то символичным.8