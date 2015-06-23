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    Борьбу за выживание французского клуба усложнит Тейлор Свифт. Что?

    5 декабря, 13:20
    Еще одна проблема для терпящей бедствие команды.

    Развязка сезона во французской Лиге 1 наступит нескоро. Но представители «Лиона» уже сейчас обдумывают коллапс, с которым может столкнуться клуб, пишет Le Progress. В этом сезоне одна из самых популярных команд страны борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.

    Прямо сейчас «Лион» занимает последнее, 18 место в чемпионате. На прошлой неделе клуб объявил об увольнении главного тренера Фабио Гроссо. Если лионцы сумеют исправить ситуацию и выбраться из зоны вылета в зону стыковых матчей, клуб может ждать новое препятствие. Решающая игра за право остаться в Лиге 1 намечена на 2 июня, а в этот день домашний стадион «Лиона» будет занят совсем не футбольным мероприятием.

    Во французский город приедет американская поп-звезда Тейлор Свифт. Билеты на ее концерт раскупили за считанные часы. А это значит, что «Лион» точно не сможет сыграть решающий матч стыков на своем поле. Во французском клубе, похоже, даже не предполагали, что могут оказаться в такой непростой турнирной ситуации.

    Тейлор Свифт, кстати, состоит в романтических отношениях с профессиональным спортсменом – звездой американского футбола Тревисом Келси.

    Фото: Panoramic, ImagePressAgency/face to face, Jan Knoff/Global Look Press

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4091

      acor94 5 декабря, 14:47

      Хрень. С таким составом будут в десятке. Просто небольшая осечка на старте. Зенит тоже плохо стартовал, 2 раза проиграл и ничего после 15ого тура были первыми.

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