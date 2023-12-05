Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Борьбу за выживание французского клуба усложнит Тейлор Свифт. Что?

Развязка сезона во французской Лиге 1 наступит нескоро. Но представители «Лиона» уже сейчас обдумывают коллапс, с которым может столкнуться клуб, пишет Le Progress. В этом сезоне одна из самых популярных команд страны борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Прямо сейчас «Лион» занимает последнее, 18 место в чемпионате. На прошлой неделе клуб объявил об увольнении главного тренера Фабио Гроссо. Если лионцы сумеют исправить ситуацию и выбраться из зоны вылета в зону стыковых матчей, клуб может ждать новое препятствие. Решающая игра за право остаться в Лиге 1 намечена на 2 июня, а в этот день домашний стадион «Лиона» будет занят совсем не футбольным мероприятием.

Во французский город приедет американская поп-звезда Тейлор Свифт. Билеты на ее концерт раскупили за считанные часы. А это значит, что «Лион» точно не сможет сыграть решающий матч стыков на своем поле. Во французском клубе, похоже, даже не предполагали, что могут оказаться в такой непростой турнирной ситуации.

Тейлор Свифт, кстати, состоит в романтических отношениях с профессиональным спортсменом – звездой американского футбола Тревисом Келси.

Фото: Panoramic, ImagePressAgency/face to face, Jan Knoff/Global Look Press

Франция. Лига 1 Лион Гроссо Фабио
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1701776869
Хрень. С таким составом будут в десятке. Просто небольшая осечка на старте. Зенит тоже плохо стартовал, 2 раза проиграл и ничего после 15ого тура были первыми.
Ответить
Главные новости
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
1
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
2
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
1
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
8
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+