Борьбу за выживание французского клуба усложнит Тейлор Свифт. Что?

Развязка сезона во французской Лиге 1 наступит нескоро. Но представители «Лиона» уже сейчас обдумывают коллапс, с которым может столкнуться клуб, пишет Le Progress. В этом сезоне одна из самых популярных команд страны борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Прямо сейчас «Лион» занимает последнее, 18 место в чемпионате. На прошлой неделе клуб объявил об увольнении главного тренера Фабио Гроссо. Если лионцы сумеют исправить ситуацию и выбраться из зоны вылета в зону стыковых матчей, клуб может ждать новое препятствие. Решающая игра за право остаться в Лиге 1 намечена на 2 июня, а в этот день домашний стадион «Лиона» будет занят совсем не футбольным мероприятием.

Во французский город приедет американская поп-звезда Тейлор Свифт. Билеты на ее концерт раскупили за считанные часы. А это значит, что «Лион» точно не сможет сыграть решающий матч стыков на своем поле. Во французском клубе, похоже, даже не предполагали, что могут оказаться в такой непростой турнирной ситуации.

Тейлор Свифт, кстати, состоит в романтических отношениях с профессиональным спортсменом – звездой американского футбола Тревисом Келси.

Фото: Panoramic, ImagePressAgency/face to face, Jan Knoff/Global Look Press