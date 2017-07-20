Золотой Рыбус. Кто пополнил «Локомотив»

Блог «Красно-зеленые» представляет вам Мацея Рыбуса, который теперь будет бороздить левую бровку в Черкизово.

Поляк стал первым настоящим трансфером «Локомотива» в это межсезонье. Приход Соломона Кверквелии и лонгация аренды Ари все-таки как вливание свежей крови рассматривать сложно. Они играют весомую роль в клубе еще с весны. А вот укрепление левой бровки реактивным поляком, который хорошо известен в РФПЛ по выступлениям за «Терек», ныне «Ахмат», должно очень помочь «железнодорожникам» на фоне длительного регресса Виталия Денисова.

Мацей Рыбус является уроженцем города Лович, где и начал свою карьеру, играя за местную команду с милым названием «Пеликан». В 2007-ом году он пошел на значительное повышение и переехал в столицу – в «Легию», где очень быстро освоился, и стал игроком стартовой обоймы. Правда, занимал он не совсем сейчас привычную позицию атакующего флангового полузащитника, и все прелести игры левого защитника с замашками латераля Мацей вкусил только в Грозном. Стоит отметить, что все трофеи на данный момент Рыбус выиграл именно с «легионерами». Самым значимым из них стал кубок страны в сезоне 2011/12. А вот к чемпионскому трофею Мацей так и не прикоснулся.

В феврале 2012 года Рыбус переехал в Чечню, подписав контракт на 3,5 года, который в точности и отработал. Грозненский период пока стал самым успешным в карьере поляка. Он был лидером клуба, забивал достаточно много мячей для своей позиции, стал регулярно вызываться в сборную, и обратил на себя внимание именитых клубов из Европы. Против «Локомотива» Рыбус провел 6 игр, в которых дважды забил и один раз отдал голевую передачу.

Годовую командировку в «Лион» стоит признать весьма средней в своем конечном результате. Мацей провел за команду 19 матчей в разных турнирах, но незаменимым так и не стал. Поэтому его возвращение в Россию вполне себе напрашивалось. На поляка, кроме «Локомотива», претендовал еще и ЦСКА, но быстро вышел из переговоров. А вот «железнодорожники» этот трансфер «дожали» и за весьма скромные 1,5 миллиона евро получили в свои ряды потенциально одного из сильнейших бровочников лиги. А еще в лице Мацея Рыбуса в Черкизово приехал первый со времен незабвенного Александра Алиева игрок, который может вот так бить дальние штрафные