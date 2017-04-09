Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и еще 5 клубов для Ляказетта.

Александр Ляказетт выступает на высоком уровне уже не первый год, но почему то игнорируется грандами из топ-4 лиг.

В наше время хорошего форварда который идеально заканчивает голевые атаки очень трудно найти, так например в Реале Бензема забил на два мяча больше (11 против 9) центрального защитника Серхио Рамоса.

Александр Ляказетт выступает на высоком уровне уже 4 года, давайте взглянем на его статистику.

Согласитесь что это очень хорошие показатели, а если Ляказетт переедет в гранд то нет сомнений, что он будет забивать еще больше.В этом Александр сыграл в «Лиге 1» 27 матчей в которых отметился 24-мя мячами и двумя голевыми передачами. При этом я готов спорить с кем угодно, что клуб из четырёх лучших лиг мира, который всё же купит Лаказетта, сорвёт джек-пот. В Европе почти нет форвардов, умеющих так круто разбираться в штрафной. Его процент реализации ударов составляет 27,4% — всё, что выше 30%, уже должно считаться аномалией.

И так вашему вниманию 7 клубов для Ляказетта.

«Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» находится всего лишь два форварда это: Златан который возможно уже летом покинет клуб и Маркус Рэшфорд который еще не окреп для того что бы выходить каждый матч в основной состав, да и Моуриньо не доверит ему каждый матч.Из этого вытекает вариант покупки нового форварда который сможет в одиночку накрутить за счет скорости и дриблинга всю защиту соперника. «Манкунианцы» могут обратить взор на Ляказетта в случае неудачи с Антуаном Гризманом.

«Реал Мадрид»

Как говорилось ранее Бензема забил на два мяча больше чем Серхио Рамос. Безусловно «Реал» забивает каждый матч по 2-3 мяча и это хороший результат но Флорентину Пересу этого мало и поэтому очень вероятен летом трансфер Ляказетта или Аубамеянга.

«Арсенал»

Из «Арсенала» уйдет Санчес и останутся вечно травмирующиеся игроки, и забивать будет некому но тут как раз есть спасение для «Пушкарей» это как раз Александр Ляказетт.

«Барселона»

Этот переход можно считать на грани фантастики но все же.

Суаресу уже 30 лет и кто знает сколько еще будет фиерить форвард «Барселоны». Может быть руководство «Блаугранас» решит заменить его на более молодого форварда уже этим летом.

«Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола не очень доверяет Агуэро и есть шанс того что Серхио покинет «Манчестер Сити». Останется только Габриэль Жесус от корого не знаешь чего и ожидать, может он заиграет после травмы, а может и нет...

«Боруссия Дотмунд»

Этот исход может быть только в том случае, если «Реал» все таки купит Аубамеянга и отвалит большую сумму «Шмелям». Как раз на вырученные деньги можно будет купить классного форварда.

«Атлетико Мадрид»

На форварда Гризмана идет охота прежде всего его хотят приобрести «Манкунианцы» которые ищут хорошего форварда на долгие годы. В связи с этим им придется искать нового форварда с приставкой топ.

В любом случае кто бы ни купил Александра, ему придется раскошелится не меньше чем на 60 миллионов €.