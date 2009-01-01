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    Локомотив - результаты

    Город Лиски
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.loko-liski.narod.ru/
    Стадион Локомотив
    Турниры:
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
    26 тур
    		30 мая, понедельник 18:00 Локомотив 1:1 Чертаново
    25 тур
    		23 мая, понедельник 18:00 Зенит 0:0 Локомотив
    24 тур
    		16 мая, понедельник 18:00 Локомотив 0:3 Тамбов
    23 тур
    		11 мая, среда 17:00 Торпедо 1:2 Локомотив
    22 тур
    		4 мая, среда 18:00 Локомотив 1:0 Рязань
    21 тур
    		28 апреля, четверг 17:00 Орел 1:0 Локомотив
    20 тур
    		23 апреля, суббота 17:00 Локомотив 1:0 Энергомаш
    19 тур
    		17 апреля, воскресенье 17:00 Локомотив 0:0 Металлург Л
    18 тур
    		10 апреля, воскресенье 14:00 Арсенал-2 0:0 Локомотив
    17 тур
    		8 ноября, воскресенье 16:00 Локомотив 3:1 Динамо Бр
    16 тур
    		1 ноября, воскресенье 15:00 Витязь 2:1 Локомотив
    15 тур
    		25 октября, воскресенье 17:00 Локомотив 1:1 Калуга
    14 тур
    		18 октября, воскресенье 16:00 Авангард 1:2 Локомотив
    13 тур
    		11 октября, воскресенье 18:00 Локомотив 3:0 Зенит
    12 тур
    		4 октября, воскресенье 15:00 Тамбов 2:2 Локомотив
    11 тур
    		27 сентября, воскресенье 17:00 Локомотив 1:0 Торпедо
    10 тур
    		19 сентября, суббота 18:00 Рязань 2:0 Локомотив
    9 тур
    		14 сентября, понедельник 18:00 Локомотив 1:0 Орел
    8 тур
    		7 сентября, понедельник 19:00 Энергомаш 0:0 Локомотив
    7 тур
    		31 августа, понедельник 18:00 Металлург Л 0:0 Локомотив
    6 тур
    		22 августа, суббота 18:00 Локомотив 5:0 Арсенал-2
    5 тур
    		17 августа, понедельник 18:30 Динамо Бр 0:0 Локомотив
    4 тур
    		11 августа, вторник 18:00 Локомотив 1:2 Витязь
    3 тур
    		3 августа, понедельник 18:30 Калуга 1:1 Локомотив
    2 тур
    		28 июля, вторник 18:00 Локомотив 0:0 Авангард
    1 тур
    		20 июля, понедельник 17:00 Чертаново 1:1 Локомотив
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