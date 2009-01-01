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Локомотив - результаты матчей
Лиски
Стадион:
Локомотив
Сайт:
http://www.loko-liski.narod.ru/
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2015/2016
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2013/2014
Россия. Кубок. 2013/2014
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр. 2009
30.05 | 18:00
Локомотив
1 : 1
Чертаново
23.05 | 18:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
16.05 | 18:00
Локомотив
0 : 3
Тамбов
11.05 | 17:00
Торпедо
1 : 2
Локомотив
04.05 | 18:00
Локомотив
1 : 0
Рязань
28.04 | 17:00
Орел
1 : 0
Локомотив
23.04 | 17:00
Локомотив
1 : 0
Энергомаш
17.04 | 17:00
Локомотив
0 : 0
Металлург Л
10.04 | 14:00
Арсенал-2
0 : 0
Локомотив
08.11 | 16:00
Локомотив
3 : 1
Динамо Бр
01.11 | 15:00
Витязь
2 : 1
Локомотив
25.10 | 17:00
Локомотив
1 : 1
Калуга
18.10 | 16:00
Авангард
1 : 2
Локомотив
11.10 | 18:00
Локомотив
3 : 0
Зенит
04.10 | 15:00
Тамбов
2 : 2
Локомотив
27.09 | 17:00
Локомотив
1 : 0
Торпедо
19.09 | 18:00
Рязань
2 : 0
Локомотив
14.09 | 18:00
Локомотив
1 : 0
Орел
07.09 | 19:00
Энергомаш
0 : 0
Локомотив
31.08 | 18:00
Металлург Л
0 : 0
Локомотив
22.08 | 18:00
Локомотив
5 : 0
Арсенал-2
17.08 | 18:30
Динамо Бр
0 : 0
Локомотив
11.08 | 18:00
Локомотив
1 : 2
Витязь
03.08 | 18:30
Калуга
1 : 1
Локомотив
28.07 | 18:00
Локомотив
0 : 0
Авангард
20.07 | 17:00
Чертаново
1 : 1
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