Турниры:
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
|26 тур
|30 мая, понедельник
|18:00
|Локомотив
|1:1
|Чертаново
|25 тур
|23 мая, понедельник
|18:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|24 тур
|16 мая, понедельник
|18:00
|Локомотив
|0:3
|Тамбов
|23 тур
|11 мая, среда
|17:00
|Торпедо
|1:2
|Локомотив
|22 тур
|4 мая, среда
|18:00
|Локомотив
|1:0
|Рязань
|21 тур
|28 апреля, четверг
|17:00
|Орел
|1:0
|Локомотив
|20 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Локомотив
|1:0
|Энергомаш
|19 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Локомотив
|0:0
|Металлург Л
|18 тур
|10 апреля, воскресенье
|14:00
|Арсенал-2
|0:0
|Локомотив
|17 тур
|8 ноября, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|3:1
|Динамо Бр
|16 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:00
|Витязь
|2:1
|Локомотив
|15 тур
|25 октября, воскресенье
|17:00
|Локомотив
|1:1
|Калуга
|14 тур
|18 октября, воскресенье
|16:00
|Авангард
|1:2
|Локомотив
|13 тур
|11 октября, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|3:0
|Зенит
|12 тур
|4 октября, воскресенье
|15:00
|Тамбов
|2:2
|Локомотив
|11 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Локомотив
|1:0
|Торпедо
|10 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Рязань
|2:0
|Локомотив
|9 тур
|14 сентября, понедельник
|18:00
|Локомотив
|1:0
|Орел
|8 тур
|7 сентября, понедельник
|19:00
|Энергомаш
|0:0
|Локомотив
|7 тур
|31 августа, понедельник
|18:00
|Металлург Л
|0:0
|Локомотив
|6 тур
|22 августа, суббота
|18:00
|Локомотив
|5:0
|Арсенал-2
|5 тур
|17 августа, понедельник
|18:30
|Динамо Бр
|0:0
|Локомотив
|4 тур
|11 августа, вторник
|18:00
|Локомотив
|1:2
|Витязь
|3 тур
|3 августа, понедельник
|18:30
|Калуга
|1:1
|Локомотив
|2 тур
|28 июля, вторник
|18:00
|Локомотив
|0:0
|Авангард
|1 тур
|20 июля, понедельник
|17:00
|Чертаново
|1:1
|Локомотив