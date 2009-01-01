Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
9
2
41
19
22
54
26
13
7
6
28
16
12
46
26
10
10
6
19
15
4
40
26
9
13
4
26
21
5
40
26
10
9
7
33
22
11
39
26
9
12
5
27
19
8
39
26
10
8
8
25
21
4
38
26
9
6
11
24
27
-3
33
26
8
7
11
22
25
-3
31
26
8
7
11
31
32
-1
31
26
8
6
12
31
42
-11
30
26
8
6
12
21
28
-7
30
26
5
7
14
9
25
-16
22
26
2
9
15
22
47
-25
15
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
4
0
24
8
16
31
13
7
4
2
18
8
10
25
13
6
5
2
11
7
4
23
13
6
5
2
16
15
1
23
13
6
4
3
11
6
5
22
13
6
4
3
20
13
7
22
13
5
6
2
14
9
5
21
13
5
4
4
14
11
3
19
13
5
3
5
11
9
2
18
13
4
4
5
14
15
-1
16
13
4
3
6
12
15
-3
15
13
3
5
5
4
9
-5
14
13
3
3
7
17
23
-6
12
13
2
4
7
9
16
-7
10
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
1
4
14
7
7
25
13
6
5
2
17
11
6
23
13
5
3
5
14
19
-5
18
13
5
2
6
10
12
-2
17
13
4
5
4
13
9
4
17
13
4
5
4
8
8
0
17
13
3
8
2
10
6
4
17
13
4
4
5
14
15
-1
16
13
4
3
6
9
13
-4
15
13
2
8
3
9
11
-2
14
13
3
4
6
11
16
-5
13
13
3
3
7
17
21
-4
12
13
2
2
9
5
16
-11
8
13
0
5
8
13
31
-18
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире