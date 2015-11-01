Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Локомотив
Витязь - Локомотив: обзор матча 01 ноября 2015
Витязь
01.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
37'
Н. Саламатов
70'
Е. Воронин
25'
А. Подымов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Локомотив
Замена
А. Чернецов
️️️️
Н. Саламатов
89'
86'
Замена
И. Юрченко
️️️️
О. Ткачев
85'
Замена
С. Петров
️️️️
И. Бороздин
Замена
В. Чувилов
️️️️
Е. Воронин
74'
ГОЛ! 2:1!
Е. Воронин
70'
66'
Замена
А. Чикунов
️️️️
А. Подымов
63'
Замена
А. Середа
️️️️
Д. Агапцев
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
А. Киреев
62'
Замена
И. Бояров
️️️️
А. Крючков
55'
46'
Замена
И. Бороздин
️️️️
А. Муртазов
ГОЛ! 1:1!
Н. Саламатов
37'
Замена
А. Юрьев
️️️️
М. Погонин
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Подымов
Желтая карточка
М. Кулешов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Антон Новиков
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
94
Богдан Ващенко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
6
Алексей Еремин
ЦП
24
Олег Ткачев
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
19
Игорь Бояров
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
Локомотив
30
Сергей Баркалов
ВР
45
Сергей Петров
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
5
Андрей Чикунов
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
9
Илья Юрченко
ЦФ
20
Антон Середа
ЦФ
4-1-2-2-1
18
Исупов
15
Новиков
17
Кулешов
25
Храпов
94
Ващенко
35
Енин
10
Погонин
10
Саламатов
22
Киреев
37
Воронин
21
Крючков
3-1-4-2
16
Алфимов
13
Кожемякин
17
Стручков
64
Баульчев
92
Белов
24
Ткачев
7
Муртазов
16
Подымов
6
Еремин
48
Чернышов
10
Агапцев
37
Воронин
8
Чувилов
8
Чувилов
37
Воронин
10
Погонин
18
Юрьев
18
Юрьев
10
Погонин
10
Саламатов
5
Чернецов
5
Чернецов
10
Саламатов
22
Киреев
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
22
Киреев
21
Крючков
19
Бояров
19
Бояров
21
Крючков
Бороздин
45
Петров
45
Петров
Бороздин
24
Ткачев
9
Юрченко
9
Юрченко
24
Ткачев
7
Муртазов
21
Бороздин
21
Бороздин
7
Муртазов
16
Подымов
5
Чикунов
5
Чикунов
16
Подымов
10
Агапцев
20
Середа
20
Середа
10
Агапцев
Остались в запасе
Витязь
Локомотив
16
Александр Малыгин
ВР
21
Никита Голуб
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
36
Игорь Фатеев
ЦП
30
Сергей Баркалов
ВР
Остались в запасе
16
Александр Малыгин
ВР
21
Никита Голуб
ЦФ
Остались в запасе
36
Игорь Фатеев
ЦП
30
Сергей Баркалов
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Витязь - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Витязь
Локомотив
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
Дьяков пропустит до двух месяцев
2015.09.24 21:06
2
Кубок России. Московское «Динамо» переиграло «Локомотив» из Лисок
2015.09.24 19:52
1
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
Дьяков пропустит до двух месяцев
2015.09.24 21:06
2
Кубок России. Московское «Динамо» переиграло «Локомотив» из Лисок
2015.09.24 19:52
1
Текстовая трансляция матча «Локомотив» – «Динамо» – на «Бомбардире»
2015.09.24 17:49
«Динамо» сыграет с лискинским «Локомотивом» основным составом
2015.09.24 17:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+