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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 11 октября 2015
Локомотив
11.10.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
3 : 0
Завершен
Зенит
57'
А. Середа
66'
А. Середа
87'
Д. Агапцев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
89'
Замена
В. Татарчук
️️️️
А. Маматюк
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Агапцев
87'
Замена
И. Юрченко
️️️️
А. Середа
84'
82'
Замена
А. Леднев
️️️️
А. Адамян
Замена
И. Бороздин
️️️️
А. Муртазов
82'
Замена
А. Подымов
️️️️
М. Белов
80'
ГОЛ! 2:0!
А. Середа
66'
65'
Замена
А. Аброскин
️️️️
В. Еремеев
64'
Желтая карточка
А. Адамян
57'
Замена
Д. Зинович
️️️️
М. Игошин
ГОЛ! 1:0!
А. Середа
57'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
С. Чернышов
46'
Замена
А. Еремин
️️️️
А. Чикунов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
5
Андрей Чикунов
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
24
Олег Ткачев
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
3
Максим Игошин
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
23
Евгений Захаров
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
71
Александр Егурнев
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Локомотив
12
Александр Васильев
ЦЗ
6
Алексей Еремин
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
96
Янис Линда
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
9
Илья Юрченко
ЦФ
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
20
Александр Молчанов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
21
Денис Булатов
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
3-1-4-2
16
Алфимов
17
Стручков
64
Баульчев
13
Кожемякин
92
Белов
5
Чикунов
7
Муртазов
24
Ткачев
9
Богатырев
48
Чернышов
20
Середа
3-5-1
16
Букиевский
99
Барышников
3
Игошин
25
Ревякин
23
Захаров
10
Маматюк
31
Адамян
71
Егурнев
8
Еремеев
11
Бикчантаев
5
Чикунов
6
Еремин
6
Еремин
5
Чикунов
7
Муртазов
21
Бороздин
21
Бороздин
7
Муртазов
48
Чернышов
10
Агапцев
10
Агапцев
48
Чернышов
20
Середа
9
Юрченко
9
Юрченко
20
Середа
92
Белов
16
Подымов
16
Подымов
92
Белов
31
Адамян
14
Леднев
14
Леднев
31
Адамян
3
Игошин
38
Зинович
38
Зинович
3
Игошин
10
Маматюк
50
Татарчук
50
Татарчук
10
Маматюк
8
Еремеев
11
Аброскин
11
Аброскин
8
Еремеев
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
12
Александр Васильев
ЦЗ
96
Янис Линда
ЦП
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
20
Александр Молчанов
ЦП
21
Денис Булатов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Остались в запасе
12
Александр Васильев
ЦЗ
96
Янис Линда
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
20
Александр Молчанов
ЦП
21
Денис Булатов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Статистика матча Локомотив - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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