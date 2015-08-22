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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Локомотив - Арсенал-2
Локомотив - Арсенал-2: обзор матча 22 августа 2015
Локомотив
22.08.2015, суббота, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
5 : 0
Завершен
Арсенал-2
35'
А. Середа
43'
И. Фатеев
68'
Д. Агапцев
80'
Д. Агапцев (П)
84'
И. Юрченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Арсенал-2
Желтая карточка
И. Бороздин
90'
+1
Желтая карточка
И. Фатеев
89'
ГОЛ! 5:0!
И. Юрченко
84'
80'
Замена
А. Мингазов
️️️️
А. Котенко
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Агапцев
80'
79'
Замена
Д. Скоролупов
️️️️
Д. Стародуб
76'
Замена
А. Лобзин
️️️️
А. Закарлюка
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Муртазов
75'
ГОЛ! 3:0!
Д. Агапцев
68'
67'
Замена
Р. Изотов
️️️️
А. Базанов
Замена
И. Юрченко
️️️️
С. Чернышов
66'
Замена
А. Еремин
️️️️
А. Демида
66'
Замена
И. Бороздин
️️️️
А. Богатырев
62'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
А. Середа
55'
54'
Желтая карточка
А. Базанов
46'
Желтая карточка
В. Альшанский
46'
Замена
В. Альшанский
️️️️
А. Фарион
ГОЛ! 2:0!
И. Фатеев
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Середа
35'
34'
Желтая карточка
Д. Стародуб
Желтая карточка
А. Богатырев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
5
Андрей Чикунов
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
91
Алексей Демида
ЦФ
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
33
Александр Котенко
ЦП
73
Ренат Гагиты
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
6
Алексей Еремин
ЦП
15
Владислав Скрыпников
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
9
Илья Юрченко
ЦФ
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
96
Александр Пучков
ВР
27
Артем Мингазов
ОП
97
Денис Скоролупов
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
3-4-3
16
Алфимов
17
Стручков
64
Баульчев
13
Кожемякин
5
Чикунов
9
Богатырев
36
Фатеев
7
Муртазов
91
Демида
48
Чернышов
20
Середа
4-1-3-2
35
Староверов
11
Стародуб
55
Фарион
2
Чибиров
2
Сорокин
21
Крючков
33
Котенко
73
Гагиты
20
Сергеев
17
Закарлюка
11
Базанов
20
Середа
10
Агапцев
10
Агапцев
20
Середа
9
Богатырев
21
Бороздин
21
Бороздин
9
Богатырев
91
Демида
6
Еремин
6
Еремин
91
Демида
48
Чернышов
9
Юрченко
9
Юрченко
48
Чернышов
7
Муртазов
12
Васильев
12
Васильев
7
Муртазов
55
Фарион
30
Альшанский
30
Альшанский
55
Фарион
11
Базанов
9
Изотов
9
Изотов
11
Базанов
17
Закарлюка
26
Лобзин
26
Лобзин
17
Закарлюка
33
Котенко
27
Мингазов
27
Мингазов
33
Котенко
11
Стародуб
97
Скоролупов
97
Скоролупов
11
Стародуб
Остались в запасе
Локомотив
Арсенал-2
15
Владислав Скрыпников
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
96
Александр Пучков
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Остались в запасе
15
Владислав Скрыпников
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
96
Александр Пучков
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Статистика матча Локомотив - Арсенал-2
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тихонов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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