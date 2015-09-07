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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Локомотив
Энергомаш - Локомотив: обзор матча 07 сентября 2015
Энергомаш
07.09.2015, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Энергомаш - Локомотив
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Самойлов
86'
85'
Желтая карточка
И. Баульчев
84'
Замена
А. Середа
️️️️
С. Чернышов
80'
Замена
А. Муртазов
️️️️
А. Богатырев
76'
Желтая карточка
А. Богатырев
64'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
И. Бороздин
64'
Замена
О. Ткачев
️️️️
И. Юрченко
Замена
Д. Дегтев
️️️️
Д. Бурмистров
61'
Желтая карточка
С. Бутырин
52'
Замена
Б. Бабинский
️️️️
А. Семейкин
46'
Замена
А. Агеев
️️️️
С. Кудрин
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
26
Сергей Кудрин
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
21
Игорь Бороздин
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
5
Андрей Чикунов
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
9
Илья Юрченко
ЦФ
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
6
Богдан Бабинский
ЦЗ
91
Александр Аршинов
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
76
Александр Агеев
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
24
Олег Ткачев
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
6
Алексей Еремин
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
20
Антон Середа
ЦФ
3-1-5-1
1
Рыжиков
44
Самсонов
21
Бутырин
28
Семейкин
21
Белобаев
26
Кудрин
15
Самойлов
7
Тонких
11
Концедалов
27
Калугин
10
Бурмистров
3-1-4-2
30
Кортнев
17
Стручков
64
Баульчев
13
Кожемякин
92
Белов
9
Богатырев
5
Чикунов
36
Фатеев
21
Бороздин
9
Юрченко
48
Чернышов
15
Самойлов
14
Сергеев
14
Сергеев
15
Самойлов
10
Бурмистров
22
Дегтев
22
Дегтев
10
Бурмистров
28
Семейкин
6
Бабинский
6
Бабинский
28
Семейкин
26
Кудрин
76
Агеев
76
Агеев
26
Кудрин
9
Юрченко
24
Ткачев
24
Ткачев
9
Юрченко
21
Бороздин
10
Агапцев
10
Агапцев
21
Бороздин
9
Богатырев
7
Муртазов
7
Муртазов
9
Богатырев
48
Чернышов
20
Середа
20
Середа
48
Чернышов
Остались в запасе
Энергомаш
Локомотив
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
6
Алексей Еремин
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
Остались в запасе
12
Александр Васильев
ЦЗ
6
Алексей Еремин
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Статистика матча Энергомаш - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Энергомаш
Новости команд
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Энергомаш
Локомотив
Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»
2017.01.23 22:54
Игнатьев: «У «Торпедо» остаются финансовые проблемы»
2016.10.09 16:13
Кубок России. В сериях пенальти «Терек» одолел «Факел», «Уфа» обыграла «Энергомаш»
2016.09.21 21:38
Кубок России. «Энергомаш» разгромил «Кубань» и встретится с «Уфой»
2016.08.24 20:55
8
«Кубань» может подписать контракт с Концедаловым
2016.01.22 00:35
Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»
2017.01.23 22:54
Игнатьев: «У «Торпедо» остаются финансовые проблемы»
2016.10.09 16:13
Кубок России. В сериях пенальти «Терек» одолел «Факел», «Уфа» обыграла «Энергомаш»
2016.09.21 21:38
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2016.08.24 20:55
8
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2016.01.22 00:35
Дьяков пропустит до двух месяцев
2015.09.24 21:06
2
Кубок России. Московское «Динамо» переиграло «Локомотив» из Лисок
2015.09.24 19:52
1
Текстовая трансляция матча «Локомотив» – «Динамо» – на «Бомбардире»
2015.09.24 17:49
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2015.09.24 17:29
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