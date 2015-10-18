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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив: обзор матча 18 октября 2015
Авангард
18.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
18'
Д. Синяев (П)
44'
С. Чернышов
65'
И. Фатеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Локомотив
89'
Замена
А. Муртазов
️️️️
А. Богатырев
87'
Замена
А. Васильев
️️️️
С. Чернышов
78'
Желтая карточка
М. Белов
Замена
Д. Сойников
️️️️
Р. Паштов
75'
72'
Замена
М. Белов
️️️️
И. Бороздин
Замена
А. Манюков
️️️️
К. Пушкин
68'
65'
ГОЛ! 1:2!
И. Фатеев
53'
Замена
И. Юрченко
️️️️
О. Ткачев
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Ямлиханов
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
С. Чернышов
Замена
А. Мотов
️️️️
П. Есиков
33'
Желтая карточка
П. Есиков
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Синяев
18'
Желтая карточка
А. Форопонов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
26
Роберт Ямлиханов
ОП
27
Кирилл Пушкин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Руслан Паштов
ПП
15
Павел Есиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
24
Олег Ткачев
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
6
Алексей Еремин
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
57
Денис Сойников
ЦП
2
Александр Манюков
ЦП
7
Владимир Горчаков
ЦП
10
Артем Мотов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Локомотив
30
Сергей Баркалов
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
7
Алан Муртазов
ЦП
5
Андрей Чикунов
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
9
Илья Юрченко
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Сулоев
20
Кадушкин
22
Войнов
53
Юрганов
19
Форопонов
26
Ямлиханов
71
Мастерной
27
Пушкин
77
Паштов
17
Синяев
15
Есиков
3-5-2
16
Алфимов
13
Кожемякин
17
Стручков
64
Баульчев
24
Ткачев
21
Бороздин
9
Богатырев
6
Еремин
36
Фатеев
48
Чернышов
20
Середа
77
Паштов
57
Сойников
57
Сойников
77
Паштов
27
Пушкин
2
Манюков
2
Манюков
27
Пушкин
15
Есиков
10
Мотов
10
Мотов
15
Есиков
26
Ямлиханов
11
Носов
11
Носов
26
Ямлиханов
9
Богатырев
7
Муртазов
7
Муртазов
9
Богатырев
48
Чернышов
12
Васильев
12
Васильев
48
Чернышов
21
Бороздин
92
Белов
92
Белов
21
Бороздин
24
Ткачев
9
Юрченко
9
Юрченко
24
Ткачев
Остались в запасе
Авангард
Локомотив
26
Темур Мустафин
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
90
Сергей Жидеев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
5
Андрей Чикунов
ЦП
30
Сергей Баркалов
ВР
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
90
Сергей Жидеев
ВР
Остались в запасе
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
5
Андрей Чикунов
ЦП
30
Сергей Баркалов
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Авангард - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Трудовые Резервы
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