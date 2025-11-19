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Лихтенштейн
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Новости сборной Лихтенштейна по футболу
Лига наций
Стадион:
Райнпарк
Сайт:
http://www.lfv.li
Тренер:
Конрад Фюнфстюк
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лихтенштейн – Кипр: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
Трансляция
Андорра – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Андорра – Лихтенштейн: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.62
3 июня
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
2025.11.19 00:48
Трансляция
Бельгия – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025
2025.11.18 21:35
Лихтенштейн – Уэльс: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.11.14 10:23
Казахстан – Лихтенштейн: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.10.09 08:37
Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Литву (3:2), Депай оформил дубль
2025.09.07 20:55
Северная Македония – Лихтенштейн: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.09.06 09:14
Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Германия проиграла Словакии и другие результаты
2025.09.04 23:40
Лихтенштейн – Бельгия: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.09.03 09:20
Прогноз на точный счeт матча Лихтенштейн – Шотландия: товарищеский матч, 9 июня 2025
2025.06.08 09:42
Отбор ЧМ-2026. Норвегия разгромила Италию, Хорватия забила 7 голов, Бельгия потеряла очки и другие результаты
2025.06.06 23:44
1
Прогноз на точный счет матча Уэльс – Лихтенштейн: Квалификация ЧМ, 6 июня 2025
2025.06.05 12:10
Сборная Казахстана выиграла 2 из 4 матчей после ухода Черчесова
2025.03.26 08:32
3
Отбор ЧМ-2026. Победа Казахстана и другие результаты
2025.03.26 00:44
Трансляция
Лихтенштейн – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025
2025.03.25 21:35
Сборная Сан-Марино стала претендентом на участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2026
2024.11.19 08:05
Лига наций. Армения с пятью игроками РПЛ в составе дома проиграла Северной Македонии (0:2)
2024.10.13 20:56
Черданцев высказался о первой в истории победе Сан-Марино в официальном матче
2024.09.07 12:37
1
Сборная Сан-Марино впервые в истории выиграла официальный матч
2024.09.06 00:24
3
Участник Евро-2024 не смог дома победить Лихтенштейн
2024.06.08 13:05
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
2023.11.17 00:44
Трансляция
Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
2023.11.16 20:12
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
2023.10.16 23:50
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