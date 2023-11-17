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    • Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты

    Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты

    Завершились еще четыре матча 9-го тура отборочного турнира Евро-2024 в группах G и J.

    Португалия на выезде обыграла Лихтенштейн. Криштиану Роналду снова забил и побил два рекорда.

    Домашние победы синхронно одержали сборные Люксембурга, Словакии и Черногории.

    Отбор Евро-2024. Группа G. 9-й тур

    Черногория – Литва – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Куц, 3; 2:0 – Йоветич, 48.

    Отбор Евро-2024. Группа J. 9-й тур

    Лихтенштейн – Португалия – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Роналду, 46; 0:2 – Канселу, 57.

    Люксембург – Босния и Герцеговина – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Олесен, 6; 2:0 – Родригес (с пенальти), 30; 3:0 – Муякич (в свои ворота), 55; 3:1 – Гойкович, 90+4; 4:1 – Родригес, 90+5.

    Словакия – Исландия – 4:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Оскарссон, 17; 1:1 – Куцка, 30; 2:1 – Дуда (с пенальти), 36; 3:1 – Гараслин, 47; 4:1 – Гараслин, 55; 4:2 – Гудьонсен, 74.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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