Протокол Словакия - Исландия
Составы команд
20
Хлинссон
8
Йоуханнессон
21
Сигурдссон
14
Гуннарссон
21
Траустасон
16
Тордарсон
7
Виллумсон
11
Финнбогасон
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Статистика матча Словакия - Исландия