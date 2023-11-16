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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Черногория - Литва
Черногория - Литва: обзор матча 16 ноября 2023
Черногория
16.11.2023, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 9 тур
2 : 0
Завершен
Литва
3'
Э. Куц
48'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черногория - Литва
Желтая карточка
Э. Куц
87'
81'
Замена
Д. Романовский
️️️️
Ф. Черных
Замена
Д. Бакич
️️️️
Н. Крстович
79'
Замена
С. Лончар
️️️️
М. Янкович
79'
76'
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
Желтая карточка
Д. Камай
72'
Замена
М. Вукчевич
️️️️
С. Йоветич
69'
63'
Замена
К. Упстас
️️️️
П. Сирвис
63'
Замена
А. Новиковас
️️️️
М. Воробьевас
ГОЛ! 2:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Д. Камай
48'
41'
Желтая карточка
М. Воробьевас
Желтая карточка
Р. Радунович
34'
Желтая карточка
С. Рубежич
32'
Желтая карточка
И. Вуячич
28'
ГОЛ! 1:0!
Э. Куц
Пас отдал
С. Йоветич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
14
Эдвин Куц
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
9
Никола Крстович
ЦФ
10
Стеван Йоветич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Федор Черных
(К)
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Черногория
0
Filip Djukic
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
7
Виктор Джуканович
ЛВ
6
Владан Бубанья
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
0
Nikola Ivezić
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Артур Должников
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Миятович
7
Вешович
5
Вуячич
3
Радунович
6
Рубежич
14
Куц
8
Янкович
18
Камай
20
Осмайич
10
Йоветич
9
Крстович
4-4-2
1
Гертмонас
17
Сирвис
4
Гирдвайнис
20
Лекиатас
13
Ласицкас
6
Воробьевас
14
Сливка
15
Гинейтис
3
Уткус
9
Паулаускас
10
Черных
8
Янкович
15
Лончар
15
Лончар
8
Янкович
10
Йоветич
4
Вукчевич
4
Вукчевич
10
Йоветич
9
Крстович
25
Бакич
25
Бакич
9
Крстович
6
Воробьевас
11
Новиковас
11
Новиковас
6
Воробьевас
10
Черных
15
Романовский
15
Романовский
10
Черных
17
Сирвис
19
Упстас
19
Упстас
17
Сирвис
Остались в запасе
Черногория
Литва
16
Владимир Йовович
ЛВ
0
Filip Djukic
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Владан Бубанья
ОП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
0
Nikola Ivezić
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
16
Владимир Йовович
ЛВ
0
Filip Djukic
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Владан Бубанья
ОП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
0
Nikola Ivezić
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
Остались в запасе
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Черногория - Литва
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Stadion pod Goricom, Podgorica
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