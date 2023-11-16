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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Лихтенштейн - Португалия
Лихтенштейн - Португалия: обзор матча 16 ноября 2023
Лихтенштейн
16.11.2023, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 9 тур
0 : 2
Завершен
Португалия
46'
К. Роналду
57'
Ж. Канселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Португалия
90'
+5
Желтая карточка
Д. Жота
Замена
М. Марксер
️️️️
Д. Саланович
90'
87'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Ж. Феликс
87'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Ж. Канселу
Замена
Й. Хофер
️️️️
А. Зеле
77'
68'
Замена
Витинья
️️️️
Б. Фернандеш
67'
Замена
Брума
️️️️
К. Роналду
60'
Замена
Р. Орта
️️️️
Б. Силва
57'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Канселу
Пас отдал
А. Силва
46'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Жота
Замена
Л. Мейер
️️️️
С. Люхингер
46'
Желтая карточка
С. Люхингер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
(К)
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
10
Сандро Визер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Португалия
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Тоти
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
2
Северин Шлегель
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
13
Лайам Кранц
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Жоау Мариу
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
17
Брума
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
16
Отавио
АП
15
Жоау Невеш
АП
4-4-2
1
Бюхель
6
Малин
5
Бек
3
Гопель
4
Трабер
10
Визер
10
Бюхель
8
Зеле
17
Люхингер
18
Хаслер
11
Саланович
3-1-3-3
12
Са
20
Канселу
13
Тоти
4
Силва
21
Невеш
10
Силва
8
Фернандеш
21
Жота
9
Рамуш
10
Феликс
7
Роналду
8
Зеле
23
Хофер
23
Хофер
8
Зеле
11
Саланович
5
Марксер
5
Марксер
11
Саланович
17
Люхингер
14
Мейер
14
Мейер
17
Люхингер
20
Канселу
15
Мариу
15
Мариу
20
Канселу
8
Фернандеш
23
Витинья
23
Витинья
8
Фернандеш
10
Феликс
15
Невеш
15
Невеш
10
Феликс
10
Силва
24
Орта
24
Орта
10
Силва
7
Роналду
17
Брума
17
Брума
7
Роналду
Остались в запасе
Лихтенштейн
Португалия
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
2
Северин Шлегель
ЦЗ
13
Лайам Кранц
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
13
Кенни Киндл
ЛВ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
1
Диогу Кошта
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
16
Отавио
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
2
Северин Шлегель
ЦЗ
13
Лайам Кранц
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
13
Кенни Киндл
ЛВ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Остались в запасе
1
Диогу Кошта
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
16
Отавио
АП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Лихтенштейн - Португалия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
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