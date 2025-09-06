Введите ваш ник на сайте
Северная Македония – Лихтенштейн: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.60

06 сентября 2025 9:00
Северная Македония - Лихтенштейн
07 сент. 2025, воскресенье 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 6 тур
Перейти в онлайн матча
7 сентября на стадионе «Филипп II» в Скопье сборная Северной Македонии примет Лихтенштейн в рамках шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира. Хозяева борются за лидерство в группе, а гости продолжают оставаться аутсайдером без очков и голов. Предстоящий матч – шанс для македонцев закрепиться в верхней части таблицы и улучшить разницу мячей.

Северная Македония

Команда уверенно проходит квалификацию, набрав 8 очков в четырeх матчах и не проиграв ни одной игры. Северная Македония стабильно забивает: 7 голов за последние 5 встреч, в том числе по одному мячу в матчах против Бельгии и Казахстана. Защита работает надeжно – лишь 4 пропущенных мяча за 5 матчей. Энис Барди – лидер команды, забивший 5 голов в 19 матчах, продолжает быть ключевым игроком в атаке. Команда играет организованно, минимизируя риски и эффективно реализуя моменты. Особенно важно, что македонцы забивали в каждом из четырeх матчей этой квалификации.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна остаeтся одной из самых слабых команд в Европе. После четырeх туров в активе – ноль очков, 0 голов забито и 14 пропущено. Особенно болезненным стало поражение от Бельгии со счeтом 0:6. В последних пяти матчах команда вообще не отличалась результативностью. Проблемы касаются как атаки, так и обороны: в среднем 3.60 пропущенных гола за игру, минимальное сопротивление в обороне, отсутствие комбинационной игры в атаке. Даже Сандро Вольфингер, лучший бомбардир с одним голом в 13 играх, не может повлиять на общую ситуацию.

Факты о командах

Северная Македония

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд в квалификации ЧМ
  • Забивает в каждом из 4 туров отбора
  • В среднем: 1.40 гола за матч, 0.80 пропущено
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Лихтенштейн

  • Проигрывает в 7 матчах подряд
  • Не забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.00 забито и 3.60 пропущено за матч
  • Пропускает в 7 последних матчах

Личные встречи
100% (8)
0% (0)
0% (0)
30
Забитых мячей
1
3.75
В среднем за матч
0.13
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Северная Македония
5 : 0
07.09.2025
Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 3
22.03.2025
Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Лихтенштейн
0 : 4
08.10.2021
Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Македония
5 : 0
28.03.2021
Лихтенштейн
, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 2
16.11.2018
Северная Македония
, 3 тур
Северная Македония
4 : 1
13.10.2018
Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Северная Македония
4 : 0
09.10.2017
Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 3
24.03.2017
Северная Македония
Показать все

Прогноз на матч Северная Македония – Лихтенштейн

Разница в классе между командами очевидна. Северная Македония стабильно набирает очки и демонстрирует организованную игру, в то время как Лихтенштейн практически не представляет угрозы. Учитывая ужасную форму гостей и отличную домашнюю статистику хозяев, ожидается уверенная победа Северной Македонии, причeм с сохранением «сухих» ворот. Преимущество македонцев должно проявиться уже в первом тайме, а итоговый счeт может оказаться крупным.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Северной Македонии с форой –1.5 – коэффициент 1.60
  • Тотал голов Северной Македонии больше 2 – коэффициент 1.75

Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Лихтенштейн Северная Македония
