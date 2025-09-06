7 сентября на стадионе «Филипп II» в Скопье сборная Северной Македонии примет Лихтенштейн в рамках шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира. Хозяева борются за лидерство в группе, а гости продолжают оставаться аутсайдером без очков и голов. Предстоящий матч – шанс для македонцев закрепиться в верхней части таблицы и улучшить разницу мячей.

Северная Македония

Команда уверенно проходит квалификацию, набрав 8 очков в четырeх матчах и не проиграв ни одной игры. Северная Македония стабильно забивает: 7 голов за последние 5 встреч, в том числе по одному мячу в матчах против Бельгии и Казахстана. Защита работает надeжно – лишь 4 пропущенных мяча за 5 матчей. Энис Барди – лидер команды, забивший 5 голов в 19 матчах, продолжает быть ключевым игроком в атаке. Команда играет организованно, минимизируя риски и эффективно реализуя моменты. Особенно важно, что македонцы забивали в каждом из четырeх матчей этой квалификации.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна остаeтся одной из самых слабых команд в Европе. После четырeх туров в активе – ноль очков, 0 голов забито и 14 пропущено. Особенно болезненным стало поражение от Бельгии со счeтом 0:6. В последних пяти матчах команда вообще не отличалась результативностью. Проблемы касаются как атаки, так и обороны: в среднем 3.60 пропущенных гола за игру, минимальное сопротивление в обороне, отсутствие комбинационной игры в атаке. Даже Сандро Вольфингер, лучший бомбардир с одним голом в 13 играх, не может повлиять на общую ситуацию.

Факты о командах

Северная Македония

Не проигрывает в 4 матчах подряд в квалификации ЧМ

Забивает в каждом из 4 туров отбора

В среднем: 1.40 гола за матч, 0.80 пропущено

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Лихтенштейн

Проигрывает в 7 матчах подряд

Не забивает в 5 последних матчах

В среднем: 0.00 забито и 3.60 пропущено за матч

Пропускает в 7 последних матчах

Прогноз на матч Северная Македония – Лихтенштейн

Разница в классе между командами очевидна. Северная Македония стабильно набирает очки и демонстрирует организованную игру, в то время как Лихтенштейн практически не представляет угрозы. Учитывая ужасную форму гостей и отличную домашнюю статистику хозяев, ожидается уверенная победа Северной Македонии, причeм с сохранением «сухих» ворот. Преимущество македонцев должно проявиться уже в первом тайме, а итоговый счeт может оказаться крупным.

Рекомендованные ставки: