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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Северная Македония
Лихтенштейн - Северная Македония: обзор матча 24 марта 2017
Лихтенштейн
24.03.2017, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
0 : 3
Завершен
Северная Македония
43'
Б. Николов
68'
И. Несторовски
73'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Северная Македония
90'
Пенальти не реализован!
И. Несторовски
Замена
Д. Брендле
️️️️
Д. Саланович
87'
85'
Желтая карточка
И. Несторовски
85'
Замена
Н. Гиоргиев
️️️️
С. Спировски
Замена
А. Зеле
️️️️
М. Бюхель
83'
Замена
С. Вольфингер
️️️️
М. Рехштайнер
78'
78'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
И. Тричковски
73'
ГОЛ! 0:3!
И. Несторовски
68'
ГОЛ! 0:2!
И. Несторовски
Пас отдал
Г. Пандев
64'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Б. Ибраими
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Николов
Пас отдал
И. Тричковски
Желтая карточка
М. Гопель
38'
Желтая карточка
Н. Хаслер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
11
Деннис Саланович
ПП
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
6
Ванче Шиков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
16
Бобан Николов
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
7
Иван Тричковски
ПП
9
Бесарт Ибраими
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
10
Клаудио Майер
ВР
4
Паскаль Фозер
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
Северная Македония
22
Филип Гачевски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
15
Душко Трайчевски
ОП
17
Остоя Степанович
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
15
Никола Гиоргиев
ЦП
19
Мустафер Эжупи
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
2-5-2-1
0
Йеле
3
Гопель
6
Малин
13
Бюхель
10
Бюхель
17
Губзер
16
Рехштайнер
11
Саланович
11
Бургмайер
18
Хаслер
22
Фрик
3-4-3
23
Димитриевски
13
Ристовски
4
Ристевски
6
Шиков
7
Тричковски
20
Спировски
14
Велкоски
16
Николов
23
Несторовски
10
Пандев
9
Ибраими
13
Бюхель
8
Зеле
8
Зеле
13
Бюхель
16
Рехштайнер
20
Вольфингер
20
Вольфингер
16
Рехштайнер
11
Саланович
2
Брендле
2
Брендле
11
Саланович
7
Тричковски
8
Бабунски
8
Бабунски
7
Тричковски
20
Спировски
15
Гиоргиев
15
Гиоргиев
20
Спировски
9
Ибраими
9
Трайковски
9
Трайковски
9
Ибраими
Остались в запасе
Лихтенштейн
Северная Македония
4
Паскаль Фозер
ЦЗ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
21
Никлас Кибер
ПП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
19
Мустафер Эжупи
ЦФ
22
Филип Гачевски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
15
Душко Трайчевски
ОП
17
Остоя Степанович
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
4
Паскаль Фозер
ЦЗ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
21
Никлас Кибер
ПП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
Остались в запасе
19
Мустафер Эжупи
ЦФ
22
Филип Гачевски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
15
Душко Трайчевски
ОП
17
Остоя Степанович
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Лихтенштейн - Северная Македония
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Жонатан Лардо
(Уффе)
Стадион:
Райнпарк
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