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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Лихтенштейн
Северная Македония - Лихтенштейн: обзор матча 28 марта 2021
Северная Македония
28.03.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 2 тур
5 : 0
Завершен
Лихтенштейн
7'
Э. Барди
51'
А. Трайковски
54'
А. Трайковски
62'
Э. Эльмас
82'
И. Несторовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Лихтенштейн
ГОЛ с пенальти! 5:0!
И. Несторовски
82'
79'
Желтая карточка
А. Малин
Желтая карточка
М. Радески
69'
67'
Замена
Б. Фогт
️️️️
Н. Фроммельт
Замена
С. Ашковски
️️️️
Э. Алиоски
66'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
А. Трайковски
66'
ГОЛ! 4:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
И. Несторовски
62'
Замена
Э. Бейтулай
️️️️
С. Ристовски
58'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Г. Пандев
58'
Замена
Б. Николов
️️️️
Э. Барди
58'
ГОЛ! 3:0!
А. Трайковски
Пас отдал
С. Ристовски
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Трайковски
Пас отдал
Э. Барди
51'
41'
Замена
А. Зеле
️️️️
Н. Хаслер
31'
Желтая карточка
Н. Фроммельт
11'
Желтая карточка
С. Вольфингер
ГОЛ! 1:0!
Э. Барди
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Александар Трайковски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
19
Ноа Фроммельт
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
16
Бобан Николов
ЦП
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
11
Ферхан Хасани
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
18
Влатко Стояновски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Томас Хоби
ВР
13
Бенжамен Фогт
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
10
Ноа Фрик
ЦФ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
4-1-2-3
23
Димитриевски
8
Алиоски
6
Муслиу
4
Ристевски
13
Ристовски
20
Спировски
7
Эльмас
10
Барди
23
Радески
10
Пандев
9
Трайковски
3-5-1-1
1
Бюхель
6
Малин
23
Хофер
3
Гопель
18
Хаслер
16
Вольфингер
2
Брендле
20
Вольфингер
14
Мейер
19
Фроммельт
22
Фрик
9
Трайковски
11
Хасани
11
Хасани
9
Трайковски
8
Алиоски
3
Ашковски
3
Ашковски
8
Алиоски
10
Пандев
23
Несторовски
23
Несторовски
10
Пандев
13
Ристовски
2
Бейтулай
2
Бейтулай
13
Ристовски
10
Барди
16
Николов
16
Николов
10
Барди
19
Фроммельт
13
Фогт
13
Фогт
19
Фроммельт
18
Хаслер
8
Зеле
8
Зеле
18
Хаслер
Остались в запасе
Северная Македония
Лихтенштейн
10
Агим Ибраими
ЦФ
12
Дамьян Шишковски
ВР
18
Влатко Стояновски
ЦФ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Томас Хоби
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
10
Ноа Фрик
ЦФ
5
Никлас Бек
ЦЗ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
10
Агим Ибраими
ЦФ
12
Дамьян Шишковски
ВР
18
Влатко Стояновски
ЦФ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
Остались в запасе
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Томас Хоби
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
10
Ноа Фрик
ЦФ
5
Никлас Бек
ЦЗ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Северная Македония - Лихтенштейн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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