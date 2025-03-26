Сборная Казахстана выиграла 2 из 4 матчей после ухода Черчесова

Сборная Казахстана одержала вторую победу под руководством главного тренера Али Алиева. Команда победила в гостях Лихтенштейн со счетом 2:0 в отборе ЧМ-2026.
Это вторая победа казахстанской команды после увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера – ранее дома была обыграна сборная Кюрасао в товарищеском матче (2:0).
Также за этот период сборная Казахстана потерпела два поражения. Дома 0:2 в товарищеской игре с КНДР и в гостях 1:3 в отборочном матче ЧМ-2026 с Уэльсом.
- Станислав Черчесов возглавлял команду с июня 2024 года по январь 2025-го. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций УЕФА и набрала 1 очко, не забив ни одного гола.
- Соперникам Казахстана там были Норвегия, Австрия и Словения.
Источник: Спортс''