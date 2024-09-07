Черданцев высказался о первой в истории победе Сан-Марино в официальном матче

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от реакции игроков сборной Сан-Марино после победы над Лихтенштейном.

Команды встречались в 1-м туре Лиги наций.

Сан-Марино оказался сильнее (1:0) и впервые в своей истории выиграл официальный матч.

Ранее на их счету было только 5 ничьих и 171 поражение.

«Это не финал Лиги чемпионов и даже не финал чемпионата мира. Это первая победа сборной Сан-Марино за 20 лет.

Но для них это как победа на ЧМ. Они вошли в историю», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.