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    • Черданцев высказался о первой в истории победе Сан-Марино в официальном матче

    Черданцев высказался о первой в истории победе Сан-Марино в официальном матче

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от реакции игроков сборной Сан-Марино после победы над Лихтенштейном.

    • Команды встречались в 1-м туре Лиги наций.
    • Сан-Марино оказался сильнее (1:0) и впервые в своей истории выиграл официальный матч.
    • Ранее на их счету было только 5 ничьих и 171 поражение.

    «Это не финал Лиги чемпионов и даже не финал чемпионата мира. Это первая победа сборной Сан-Марино за 20 лет.

    Но для них это как победа на ЧМ. Они вошли в историю», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    07.09.2024 12:37
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1725703308
    Скоро будет грозный соперник для нашей сборной...
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    vikingus
    1725738052
    Если бы сборная Сан-Марино была боксером, то его голова бы приняла форму квадрата от количества нокаутов)
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