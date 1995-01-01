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    Расписание матчей сборной Лихтенштейна по футболу

    Сайт http://www.lfv.li
    Стадион Райнпарк
    Тренер Мартин Штоклаза
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
    1 тур
    		23 марта, четверг 22:45 Португалия Лихтенштейн
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
    2 тур
    		26 марта, воскресенье 20:00 Лихтенштейн Исландия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
    3 тур
    		17 июня, суббота 16:00 Люксембург Лихтенштейн
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
    4 тур
    		20 июня, вторник 21:45 Лихтенштейн Словакия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
    5 тур
    		8 сентября, пятница 21:45 Босния и Герцеговина Лихтенштейн
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
    6 тур
    		11 сентября, понедельник 21:45 Словакия Лихтенштейн
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
    7 тур
    		13 октября, пятница 21:45 Лихтенштейн Босния и Герцеговина
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
    8 тур
    		16 октября, понедельник 21:45 Исландия Лихтенштейн
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
    9 тур
    		16 ноября, четверг 22:45 Лихтенштейн Португалия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
    10 тур
    		19 ноября, воскресенье 22:45 Лихтенштейн Люксембург
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