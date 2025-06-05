6 июня на стадионе «Кардифф Сити» состоится матч 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира между сборными Уэльса и Лихтенштейна. Хозяева под руководством опытного штаба уверенно стартовали в отборе, тогда как гости выглядят одной из самых слабых команд турнира. Встреча обещает быть односторонней, но при этом интересной с точки зрения ставок и оценки формы команд.

Уэльс

Сборная Уэльса набрала стабильный ход: команда не проигрывает в 8 матчах подряд, уверенно обыграла Казахстан (3:1) и сыграла вничью с сильной Северной Македонией (1:1). В последних пяти играх валлийцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили лишь 3 (0.60 за игру). Коллектив демонстрирует зрелую игру – особенно дома. Уэльс умеет вскрывать оборону через фланги, грамотно играет при стандартах и редко отпускает соперника без давления. При этом команда отличается хорошим балансом между атакой и обороной, что особенно важно в матчах против слабых соперников.

Лихтенштейн

У Лихтенштейна продолжается затяжной кризис. Команда проиграла 4 матча подряд, пропустив за этот отрезок 10 голов и забив лишь один – от Сан-Марино, что само по себе тревожный сигнал. В квалификации Лихтенштейн стартовал с поражений от Северной Македонии (0:3) и Казахстана (0:2), продемонстрировав слабую организацию и низкое качество обороны. В среднем команда пропускает 2.00 гола за игру, а забивает только 0.20 – один из худших показателей турнира. На выезде ситуация не становится лучше: Лихтенштейн практически не создаeт опасных моментов и быстро теряет мяч под давлением.

Факты о командах:

Уэльс

Не проигрывает 8 матчей подряд

В среднем 1.80 гола за матч в атаке

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

Лихтенштейн

Проигрывает 4 матча подряд

В среднем 0.20 гола за матч в атаке

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Не забивает в 4 из 5 последних матчей

Пропускает в каждом из 4 последних матчей

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 7 Забитых мячей 0 2.33 В среднем за матч 0 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Уэльс 3 : 0 Лихтенштейн Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 12 тур Лихтенштейн 0 : 2 Уэльс Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Уэльс 2 : 0 Лихтенштейн

Прогноз на матч «Уэльс» – «Лихтенштейн»

На фоне стабильной формы Уэльса и явных проблем Лихтенштейна, можно ожидать уверенную победу хозяев. Команда Роба Пейджа играет структурировано, умеет наращивать давление и использовать слабости соперника. Вероятность крупной победы высока, однако с учeтом того, что валлийцы не склонны к агрессивной добивке в конце матчей, скорее всего счeт не будет разгромным. Гости же с трудом переходят центр поля и вряд ли смогут создать опасность у ворот хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Уэльса

Рекомендованные ставки: