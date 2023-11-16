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    • Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023

    Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Лихтенштейн и Португалия, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Лихтенштейн: Бюхель, Трабер, Малин, Визер, Бек, Гопель, Бюхель, Люхингер, Зеле, Саланович, Хаслер.

    Главный тренер: Конрад Фюнфштюк

    Португалия: Са, Гомеш, Силва, Канселу, Фернандеш, Силва, Невеш, Жота, Роналду, Рамуш, Феликс.

    Главный тренер: Роберто Мартинес

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Лихтенштейн – Португалия

    Источник: Спортбокс

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    16.11.2023 20:12
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