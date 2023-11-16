Смотреть прямую трансляцию матча Лихтенштейн и Португалия, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Лихтенштейн: Бюхель, Трабер, Малин, Визер, Бек, Гопель, Бюхель, Люхингер, Зеле, Саланович, Хаслер.
Главный тренер: Конрад Фюнфштюк
Португалия: Са, Гомеш, Силва, Канселу, Фернандеш, Силва, Невеш, Жота, Роналду, Рамуш, Феликс.
Главный тренер: Роберто Мартинес
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Лихтенштейн – Португалия
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс