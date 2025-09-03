4 сентября на «Райнпарк Штадион» Лихтенштейн примет Бельгию в матче пятого тура квалификации чемпионата мира. Хозяева пытаются набрать первые очки, тогда как бельгийцы ведут ожесточeнную борьбу за лидерство в группе. Разница в классе очевидна, но статистика последних матчей позволяет рассматривать не только исход, но и альтернативные рынки, включая тоталы и индивидуальные показатели.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна идeт последней в группе, проиграв все три матча с общим счeтом 0:8. Единственный гол в последних пяти матчах на счету Николаса Хаслера, но даже он отличается крайне редко – всего один мяч в десяти играх. Средние показатели за 5 последних встреч – 0.20 забитого и 3.00 пропущенного за игру. Команда проигрывает шесть матчей подряд, включая поражение 0:3 от Северной Македонии и 0:4 от Шотландии. В обороне наблюдается хаос, особенно при быстрых атаках и стандартах. При этом игра на своeм поле не даeт ощутимого преимущества – Лихтенштейн стабильно пропускает независимо от статуса соперника.

Бельгия

Бельгия в прошлом туре одержала волевую победу над Уэльсом – 4:3, продлив результативную серию. Главная ударная сила – Ромелу Лукаку, забивший 18 голов в 19 матчах. В последних пяти играх команда забила 9 мячей, но и пропустила 8, в среднем – 1.80 забитого и 1.60 пропущенного за матч. Несмотря на мощную атаку, оборона регулярно допускает ошибки. Бельгия пропускает в 10 из 12 последних матчей, в том числе от менее статусных соперников. При этом на выезде у команды не лучшая статистика – нет побед в 9 последних гостевых матчах квалификации, но это вряд ли станет критичным фактором в игре против одного из аутсайдеров.

Факты о командах

Лихтенштейн

0 очков после 3 туров, 5-е место

1 забитый и 15 пропущенных за 5 матчей

В среднем: 0.20 гола забито, 3.00 пропущено

6 поражений подряд

Пропускает в 6 последних матчах

Бельгия

9 голов и 8 пропущенных за 5 матчей

В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено

Забивает в 4 матчах подряд

Не выигрывает в 9 последних выездных матчах квалификации

Лукаку – лучший бомбардир (18 голов в 19 матчах)

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 6 0 В среднем за матч 6 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 0:6 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур Лихтенштейн 0 : 6 Бельгия

Прогноз на матч Лихтенштейн – Бельгия

Бельгия обязана уверенно побеждать и наверняка сделает это с запасом. Атака команды создаeт моменты сериями, и против слабейшей обороны группы шансы реализовать их будут максимальными. Однако бельгийцы редко играют «на ноль», а Лихтенштейн при всей слабости способен организовать один момент и реализовать его, как это было в матчах против Сан-Марино и Кюрасао. Лучшие варианты – ставка на крупную победу гостей с тоталом, а также осторожная игра на фору.

Рекомендованные ставки