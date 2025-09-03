Введите ваш ник на сайте
Лихтенштейн – Бельгия: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.87

03 сентября 2025 9:04
Лихтенштейн - Бельгия
04 сент. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа Бельгии с форой (–2)
Сделать ставку

4 сентября на «Райнпарк Штадион» Лихтенштейн примет Бельгию в матче пятого тура квалификации чемпионата мира. Хозяева пытаются набрать первые очки, тогда как бельгийцы ведут ожесточeнную борьбу за лидерство в группе. Разница в классе очевидна, но статистика последних матчей позволяет рассматривать не только исход, но и альтернативные рынки, включая тоталы и индивидуальные показатели.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна идeт последней в группе, проиграв все три матча с общим счeтом 0:8. Единственный гол в последних пяти матчах на счету Николаса Хаслера, но даже он отличается крайне редко – всего один мяч в десяти играх. Средние показатели за 5 последних встреч – 0.20 забитого и 3.00 пропущенного за игру. Команда проигрывает шесть матчей подряд, включая поражение 0:3 от Северной Македонии и 0:4 от Шотландии. В обороне наблюдается хаос, особенно при быстрых атаках и стандартах. При этом игра на своeм поле не даeт ощутимого преимущества – Лихтенштейн стабильно пропускает независимо от статуса соперника.

Бельгия

Бельгия в прошлом туре одержала волевую победу над Уэльсом – 4:3, продлив результативную серию. Главная ударная сила – Ромелу Лукаку, забивший 18 голов в 19 матчах. В последних пяти играх команда забила 9 мячей, но и пропустила 8, в среднем – 1.80 забитого и 1.60 пропущенного за матч. Несмотря на мощную атаку, оборона регулярно допускает ошибки. Бельгия пропускает в 10 из 12 последних матчей, в том числе от менее статусных соперников. При этом на выезде у команды не лучшая статистика – нет побед в 9 последних гостевых матчах квалификации, но это вряд ли станет критичным фактором в игре против одного из аутсайдеров.

Факты о командах

Лихтенштейн

  • 0 очков после 3 туров, 5-е место
  • 1 забитый и 15 пропущенных за 5 матчей
  • В среднем: 0.20 гола забито, 3.00 пропущено
  • 6 поражений подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах

Бельгия

  • 9 голов и 8 пропущенных за 5 матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Не выигрывает в 9 последних выездных матчах квалификации
  • Лукаку – лучший бомбардир (18 голов в 19 матчах)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
6
0
В среднем за матч
6
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  0:6
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 6
04.09.2025
Бельгия

Прогноз на матч Лихтенштейн – Бельгия

Бельгия обязана уверенно побеждать и наверняка сделает это с запасом. Атака команды создаeт моменты сериями, и против слабейшей обороны группы шансы реализовать их будут максимальными. Однако бельгийцы редко играют «на ноль», а Лихтенштейн при всей слабости способен организовать один момент и реализовать его, как это было в матчах против Сан-Марино и Кюрасао. Лучшие варианты – ставка на крупную победу гостей с тоталом, а также осторожная игра на фору.

Рекомендованные ставки

  • Победа Бельгии с форой (–2) – коэффициент 1.87
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.60

1.87
Победа Бельгии с форой (–2)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Бельгия Лихтенштейн
Рекомендуем
