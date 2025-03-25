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  • Лихтенштейн – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Лихтенштейн – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

25 марта 2025, 21:35
Лихтенштейн
25.03.2025, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 2 тур
0 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Казахстан
42' М. Самородов 45' А. Марочкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
10
Сандро Визер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
18
Николас Хаслер
(К) ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
22
William Pizzi
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
(К) ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
9
Ислам Чесноков
ПВ
10
Максим Самородов
ЦФ
19
Дастан Сатпаев
ЦФ
Лихтенштейн
12
Tim-Tiado Oehri
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
11
Johannes Schädler
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
18
Андреас Малин
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
14
Jakob Lorenz
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
19
Emanuel Zünd
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Казахстан
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Галымжан Кенжебек
ЛВ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
22
Еркин Тапалов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
3-4-1-2
1
Бюхель
4
Трабер
2
23
Хофер
10
Визер
18
Хаслер
8
Зеле
17
Люхингер
13
Киндл
11
Саланович
22
3-4-1-2
12
Сейсен
4
Быстров
3
Алип
22
Марочкин
21
Астанов
20
Оразов
7
Жуков
11
Вороговский
9
Чесноков
19
Сатпаев
10
Самородов
13
Киндл
19
19
13
Киндл
23
Хофер
7
Луке-Нотаро
7
Луке-Нотаро
23
Хофер
20
Оразов
8
Тагыберген
8
Тагыберген
20
Оразов
11
Вороговский
14
Жагоров
14
Жагоров
11
Вороговский
10
Самородов
7
Кенжебек
7
Кенжебек
10
Самородов
19
Сатпаев
21
Астанов
21
Астанов
19
Сатпаев
Остались в запасе
Лихтенштейн
Казахстан
12
Tim-Tiado Oehri
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
11
Johannes Schädler
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
18
Андреас Малин
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
14
Jakob Lorenz
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Остались в запасе
12
Tim-Tiado Oehri
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
11
Johannes Schädler
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
18
Андреас Малин
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
14
Jakob Lorenz
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Лихтенштейн - Казахстан
1
1
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
6
10
Офсайды
0
1
Количество передач
257
594
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча Лихтенштейн против Казахстана, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лихтенштейн – Казахстан

Лихтенштейн – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Лихтенштейн
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