25.03.2025, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 2 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лихтенштейн
Лихтенштейн
3-4-1-2
1
Бюхель
4
Трабер
2
23
Хофер
10
Визер
18
Хаслер
8
Зеле
17
Люхингер
13
Киндл
11
Саланович
22
3-4-1-2
12
Сейсен
4
Быстров
3
Алип
22
Марочкин
21
Астанов
20
Оразов
7
Жуков
11
Вороговский
9
Чесноков
19
Сатпаев
10
Самородов
13
Киндл
19
19
13
Киндл
23
Хофер
7
Луке-Нотаро
7
Луке-Нотаро
23
Хофер
20
Оразов
8
Тагыберген
8
Тагыберген
20
Оразов
11
Вороговский
14
Жагоров
14
Жагоров
11
Вороговский
10
Самородов
7
Кенжебек
7
Кенжебек
10
Самородов
19
Сатпаев
21
Астанов
21
Астанов
19
Сатпаев
Остались в запасе
Лихтенштейн
Казахстан
12
Tim-Tiado Oehri
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
11
Johannes Schädler
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
18
Андреас Малин
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
14
Jakob Lorenz
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Остались в запасе
12
Tim-Tiado Oehri
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
11
Johannes Schädler
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
18
Андреас Малин
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
14
Jakob Lorenz
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Лихтенштейн - Казахстан
1
1
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
6
10
Офсайды
0
1
Количество передач
257
594
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча Лихтенштейн против Казахстана, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лихтенштейн – Казахстан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»