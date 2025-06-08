9 июня на «Райнпарк Штадион» в Вадуце состоится товарищеский матч между сборными Лихтенштейна и Шотландии. Начало игры – в 19:00 по московскому времени. Обе команды используют встречу в качестве подготовки к официальным турнирам, но мотивация и текущая форма соперников резко различаются.
Лихтенштейн
Сборная Лихтенштейна продолжает демонстрировать статус одного из аутсайдеров европейского футбола. Команда проиграла все последние пять матчей, включая недавние игры отборочного турнира чемпионата мира и товарищеские встречи. Последние результаты – поражения от Уэльса (0:3), Казахстана (0:2), Северной Македонии (0:3), Сан-Марино (1:3) и Мальты (0:2).
За эти пять игр Лихтенштейн пропустил 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и забил всего один мяч. Команда с трудом переходит центр поля, имеет проблемы с организацией обороны и практически не создаeт моментов у чужих ворот. В последних семи матчах сборная не забила в пяти – атака находится в полном кризисе.
Шотландия
Несмотря на недавнее поражение от Исландии (1:3), сборная Шотландии находится в значительно лучшей форме. Команда регулярно забивает: в последних пяти матчах на счету шотландцев пять мячей (в среднем 1.00 за игру), при этом оборона допускает по 1.40 пропущенного гола. В отборе к крупным турнирам Шотландия стабильно борется за попадание на Евро и ЧМ, и в товарищеских матчах тренерский штаб активно экспериментирует с составом.
Победы над Хорватией (1:0), Польшей (2:1) и Грецией (1:0) подтверждают потенциал команды. Даже несмотря на осечку в игре с Исландией, шотландцы остаются крепкой командой, способной уверенно обыгрывать соперников уровня Лихтенштейна.
Факты о командах
Лихтенштейн
- 5 поражений подряд
- Пропускает в среднем 2.60 гола за игру
- Забивает в среднем 0.20 гола за матч
- Только 1 гол в 5 последних играх
- Не забивал в 5 из 7 предыдущих матчей
Шотландия
- Забивает в 3 последних матчах подряд
- В среднем 1.00 гола за игру
- Пропускает 1.40 мяча за игру
- Победы над Грецией, Польшей и Хорватией
Прогноз на матч
Разница в классе очевидна: Шотландия даже вторым составом значительно превосходит Лихтенштейн. Хозяева играют на своeм уровне, но практически не показывают прогресса – атака неэффективна, защита не справляется. Шотландия, несмотря на проигрыш Исландии, использует этот матч, чтобы набрать форму и уверенность.
С высокой вероятностью гости добьются сухой победы. Лихтенштейн вряд ли сможет навязать борьбу, учитывая, что в пяти последних матчах забил лишь однажды. Прогнозируем уверенную победу Шотландии с разницей минимум в два мяча.
Точный счeт: 0:2
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу Шотландии – коэффициент 6.50
- Победа Шотландии с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал Лихтенштейна меньше 0.5 – коэффициент 1.65