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Прогноз на точный счёт матча Лихтенштейн – Шотландия: товарищеский матч, 9 июня

08 июня 2025 9:04
Лихтенштейн - Шотландия
09 июн. 2025, понедельник 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 0:2 в пользу Шотландии
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9 июня на «Райнпарк Штадион» в Вадуце состоится товарищеский матч между сборными Лихтенштейна и Шотландии. Начало игры – в 19:00 по московскому времени. Обе команды используют встречу в качестве подготовки к официальным турнирам, но мотивация и текущая форма соперников резко различаются.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна продолжает демонстрировать статус одного из аутсайдеров европейского футбола. Команда проиграла все последние пять матчей, включая недавние игры отборочного турнира чемпионата мира и товарищеские встречи. Последние результаты – поражения от Уэльса (0:3), Казахстана (0:2), Северной Македонии (0:3), Сан-Марино (1:3) и Мальты (0:2).

За эти пять игр Лихтенштейн пропустил 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и забил всего один мяч. Команда с трудом переходит центр поля, имеет проблемы с организацией обороны и практически не создаeт моментов у чужих ворот. В последних семи матчах сборная не забила в пяти – атака находится в полном кризисе.

Шотландия

Несмотря на недавнее поражение от Исландии (1:3), сборная Шотландии находится в значительно лучшей форме. Команда регулярно забивает: в последних пяти матчах на счету шотландцев пять мячей (в среднем 1.00 за игру), при этом оборона допускает по 1.40 пропущенного гола. В отборе к крупным турнирам Шотландия стабильно борется за попадание на Евро и ЧМ, и в товарищеских матчах тренерский штаб активно экспериментирует с составом.

Победы над Хорватией (1:0), Польшей (2:1) и Грецией (1:0) подтверждают потенциал команды. Даже несмотря на осечку в игре с Исландией, шотландцы остаются крепкой командой, способной уверенно обыгрывать соперников уровня Лихтенштейна.

Факты о командах

Лихтенштейн

  • 5 поражений подряд
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.20 гола за матч
  • Только 1 гол в 5 последних играх
  • Не забивал в 5 из 7 предыдущих матчей

Шотландия

  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем 1.00 гола за игру
  • Пропускает 1.40 мяча за игру
  • Победы над Грецией, Польшей и Хорватией

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
1
Забитых мячей
7
0.33
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Товарищеские матчи. Сборные,
Лихтенштейн
0 : 4
09.06.2025
Шотландия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 11 тур
Лихтенштейн
0 : 1
08.10.2011
Шотландия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 2 тур
Шотландия
2 : 1
07.09.2010
Лихтенштейн

Прогноз на матч

Разница в классе очевидна: Шотландия даже вторым составом значительно превосходит Лихтенштейн. Хозяева играют на своeм уровне, но практически не показывают прогресса – атака неэффективна, защита не справляется. Шотландия, несмотря на проигрыш Исландии, использует этот матч, чтобы набрать форму и уверенность.

С высокой вероятностью гости добьются сухой победы. Лихтенштейн вряд ли сможет навязать борьбу, учитывая, что в пяти последних матчах забил лишь однажды. Прогнозируем уверенную победу Шотландии с разницей минимум в два мяча.

Точный счeт: 0:2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу Шотландии – коэффициент 6.50
  • Победа Шотландии с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал Лихтенштейна меньше 0.5 – коэффициент 1.65

6.50
Точный счёт 0:2 в пользу Шотландии
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Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Шотландия Лихтенштейн
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