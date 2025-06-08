9 июня на «Райнпарк Штадион» в Вадуце состоится товарищеский матч между сборными Лихтенштейна и Шотландии. Начало игры – в 19:00 по московскому времени. Обе команды используют встречу в качестве подготовки к официальным турнирам, но мотивация и текущая форма соперников резко различаются.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна продолжает демонстрировать статус одного из аутсайдеров европейского футбола. Команда проиграла все последние пять матчей, включая недавние игры отборочного турнира чемпионата мира и товарищеские встречи. Последние результаты – поражения от Уэльса (0:3), Казахстана (0:2), Северной Македонии (0:3), Сан-Марино (1:3) и Мальты (0:2).

За эти пять игр Лихтенштейн пропустил 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и забил всего один мяч. Команда с трудом переходит центр поля, имеет проблемы с организацией обороны и практически не создаeт моментов у чужих ворот. В последних семи матчах сборная не забила в пяти – атака находится в полном кризисе.

Шотландия

Несмотря на недавнее поражение от Исландии (1:3), сборная Шотландии находится в значительно лучшей форме. Команда регулярно забивает: в последних пяти матчах на счету шотландцев пять мячей (в среднем 1.00 за игру), при этом оборона допускает по 1.40 пропущенного гола. В отборе к крупным турнирам Шотландия стабильно борется за попадание на Евро и ЧМ, и в товарищеских матчах тренерский штаб активно экспериментирует с составом.

Победы над Хорватией (1:0), Польшей (2:1) и Грецией (1:0) подтверждают потенциал команды. Даже несмотря на осечку в игре с Исландией, шотландцы остаются крепкой командой, способной уверенно обыгрывать соперников уровня Лихтенштейна.

Факты о командах

Лихтенштейн

5 поражений подряд

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру

Забивает в среднем 0.20 гола за матч

Только 1 гол в 5 последних играх

Не забивал в 5 из 7 предыдущих матчей

Шотландия

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем 1.00 гола за игру

Пропускает 1.40 мяча за игру

Победы над Грецией, Польшей и Хорватией

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (3) 1 Забитых мячей 7 0.33 В среднем за матч 2.33 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:4 Товарищеские матчи. Сборные, Лихтенштейн 0 : 4 Шотландия Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 11 тур Лихтенштейн 0 : 1 Шотландия Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 2 тур Шотландия 2 : 1 Лихтенштейн

Прогноз на матч

Разница в классе очевидна: Шотландия даже вторым составом значительно превосходит Лихтенштейн. Хозяева играют на своeм уровне, но практически не показывают прогресса – атака неэффективна, защита не справляется. Шотландия, несмотря на проигрыш Исландии, использует этот матч, чтобы набрать форму и уверенность.

С высокой вероятностью гости добьются сухой победы. Лихтенштейн вряд ли сможет навязать борьбу, учитывая, что в пяти последних матчах забил лишь однажды. Прогнозируем уверенную победу Шотландии с разницей минимум в два мяча.

Точный счeт: 0:2

Рекомендованные ставки: