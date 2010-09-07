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Евро-2024
Шотландия - Лихтенштейн
Шотландия - Лихтенштейн: обзор матча 07 сентября 2010
Шотландия
07.09.2010, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 2 тур
2 : 1
Завершен
Лихтенштейн
63'
К. Миллер
90+7'
С. МакМанус
47'
Д. Фрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Лихтенштейн
ГОЛ! 2:1!
С. МакМанус
+7
Желтая карточка
А. Хаттон
+4
+4
Желтая карточка
М. Польверино
+2
Замена
Н. Хаслер
️️️️
Д. Хаслер
+1
Желтая карточка
Ф. Д'Элиа
Желтая карточка
А. МакГрегор
Желтая карточка
Л. МакКаллох
Замена
Ф. Д'Элиа
️️️️
Д. Фрик
Замена
Р. Бюхель
️️️️
С. Визер
Желтая карточка
М. Рехштайнер
Желтая карточка
Д. Фрик
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Бойд
ГОЛ! 1:1!
К. Миллер
Желтая карточка
Б. Робсон
Замена
Б. Робсон
️️️️
Л. Уоллас
Желтая карточка
М. Штокласа
ГОЛ! 0:1!
Д. Фрик
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Д. МакФадден
Желтая карточка
С. Визер
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
2
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Стивен МакМанус
ЦЗ
5
Дэвид Уэйр
ЦЗ
0
Ли Уоллас
ЦЗ
0
Ли МакКаллох
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
0
Крис Бойд
ЦФ
11
Джеймс МакФадден
ЦФ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
11
Франц Бургмайер
ЦП
0
Даниэль Фрик
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
7
Давид Хаслер
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Шотландия
21
Мэттью Гилкс
ВР
14
Кристоф Берра
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
0
Бэрри Робсон
АП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
4
Фабио Д'Элиа
ЦП
0
Лукас Эберле
ЦП
8
Ронни Бюхель
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
4-3-3
0
МакГрегор
2
Хаттон
5
Уэйр
0
Уоллас
4
МакМанус
0
МакКаллох
19
Флетчер
8
Браун
9
Миллер
11
МакФадден
0
Бойд
3-5-2
0
Йеле
6
Штокласа
3
Штоклаза
0
Эри
11
Бургмайер
10
Визер
23
Польверино
16
Рехштайнер
0
Фрик
7
Эрне
7
Хаслер
11
МакФадден
7
Моррисон
7
Моррисон
11
МакФадден
0
Уоллас
0
Робсон
0
Робсон
0
Уоллас
0
Бойд
10
Нейсмит
10
Нейсмит
0
Бойд
0
Фрик
4
Д'Элиа
4
Д'Элиа
0
Фрик
10
Визер
8
Бюхель
8
Бюхель
10
Визер
7
Хаслер
18
Хаслер
18
Хаслер
7
Хаслер
Остались в запасе
Шотландия
Лихтенштейн
21
Мэттью Гилкс
ВР
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
0
Лукас Эберле
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Остались в запасе
21
Мэттью Гилкс
ВР
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
Остались в запасе
0
Лукас Эберле
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Статистика матча Шотландия - Лихтенштейн
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Хэмпден Парк
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