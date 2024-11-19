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    • Сборная Сан-Марино стала претендентом на участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2026

    Сборная Сан-Марино стала претендентом на участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2026

    Сборная Сан-Марино, которая сейчас занимает последнее 210-е место в рейтинге ФИФА, установила для себя ряд исторических достижений благодаря победе над Лихтенштейном (3:1) 18 ноября в матче группы D1 Лиги наций.

    Команда набрала 7 очков в четырех встречах и заняла первое место в группе с положительной разницей забитых и пропущенных мячей (5:3).

    Помимо выхода в лигу C Лиги наций, сборная Сан-Марино стала претендентом на место в стыковых матчах европейского отбора ЧМ-2026. В нем в марте 2026-го сыграют 4 лучшие команды (на основании общего рейтинга турнира), которые выиграли свои группы в этой Лиге наций, но финишировали в своих группах в обычном отборе не на 1-м или 2-м местах.

    • Также Сан-Марино одержало первую гостевую победу в своей истории (игра проходила в Вадуце) и первую волевую победу в своей истории (Лихтенштейн вел со счетом 1:0 после первого тайма).
    • Сан-Марино впервые выиграло с разницей в 2 мяча. До этого у команды за всю историю было всего лишь две домашние победы, обе с разницей в 1 мяч, причем обе над Лихтенштейном: в товарищеском матче в 2004-м (1:0) и в сентябре этого года в текущем розыгрыше Лиги наций (1:0).
    • Сборная Сан-Марино впервые забила 3 гола за матч. До этого команда два раза забивала 2 мяча за встречу: в товарищеских играх с Лихтенштейном (2:2) в 2003 году и с Мальтой (2:3) в 2012-м.
    • Команда впервые не проиграла 2 матча подряд: встреча Сан-Марино – Гибралтар, которая прошла 15 ноября, закончилась ничьей 1:1.
    • Сборная Сан-Марино не проиграла 4 матча за год. Помимо двух побед над Лихтенштейном (1:0 и 3:1) и ничьей с Гибралтаром (1:1) в этой Лиге наций, команда в марте сыграла вничью в товарищеской встрече с Сент-Киттс и Невис (0:0). Ранее сборная Сан-Марино в лучшем случае не проигрывала в 2 матчах за год (в 2020-м и 2022-м).

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.11.2024 08:05
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