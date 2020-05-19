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23.03.2017 14:20В преддверии матчей сборных вспоминаем десятку футболистов, которых нам будет сильно не хватать в этот уикэнд. Все они проводят прекрасный сезон в своих чемпионатах, но за национальные команды еще ни разу не сыграли.4
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22.02.2017 10:00Как полюбить свою команду независимо от результатов, почему немцы нечасто приезжают на матч на авто и кто покупает рекламу под конкретное событие встречи. Валерий Малев съездил в Кельн на дерби с «Шальке» и привез серию наблюдений о том, каким может быть хороший поход на футбол.2
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01.10.2016 21:00Неймар будет судиться с правительством своей страны. Черчесов вызвал в сборную Панченко, Полоза и Щенникова. «Бавария» потеряла первые очки в чемпионате. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.3