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  • «Козел» отпущения. Кто на самом деле самый крутой нападающий этого сезона

«Козел» отпущения. Кто на самом деле самый крутой нападающий этого сезона

Попробуйте сходу ответить на вопрос – кто является самым продуктивным французским нападающим в этом сезоне? Нет, это не фееривший в Лиге Европы за «Севилью» Гамейро. Не наслаждающийся мексиканским колоритом Жиньяк. Не модный Жиру. Не звездный форвард «Реала» Бензема. И даже не Антуан Гризманн.

Если вы не особо следите за Бундеслигой, то вряд ли могли приметить нападающего не самой выдающейся команды, которая в прошлом сезоне обосновалась на девятом месте в турнирной таблице. Разве что видели вот этот гол, позволивший «Кельну» зацепить ничью с «Баварией» на «Альянц-Арене».

У Энтони Модесте нет каких-то суперталантов, нет яркой прически или неординарной манеры ведения мяча. Есть «всего лишь» 12 голов в 14 играх Бундеслиги и второе место в списке бомбардиров после Обамеянга. Самое время узнать побольше об одном из главных открытий европейского сезона.

Карьера

Энтони Модесте родился в Каннах в семье экс-футболиста Гуя Модесте, эмигрировавшего во Францию из Мартиники. Гуй почти всю карьеру провел в «Сент-Этьене» на позиции защитника, лишь последние несколько лет отбегав за скромный «Фрежюс». Сюда же он устроил и сына Энтони. В отличие от отца, мальчик проявлял больше наклонности к атаке, и уже в академии «Фрежюса» привлек к себе внимание представителей «Ниццы». На Лазурном берегу он рос и прогрессировал вместе с Уго Льорисом и Эдерсоном, которые вскоре пошли на повышение в «Лион».

В то же время Модесте стал наигрываться в различных юношеских сборных Франции, где был одним из лучших бомбардиров на разнообразных турнирах. А вот на клубном уровне дела не шли. Энтони получал много шансов проявить себя, однако за два сезона сумел отличиться лишь трижды. В атаке тогда зажигал Бакари Коне, которого через год выкупил «Марсель». Энтони, было, обрадовался тому, что теперь главная роль в атаке будет отведена ему, но на место Коне пришел резвый худощавый Лоик Реми, быстро ставший кумиром местных болельщиков.

«Ницца» из сезона в сезон барахталась в середине турнирной таблицы, однако и этот уровень Модесте откровенно не тянул. Одно время форвард даже признавался в отсутствии желания играть в футбол. За игровой практикой он отправился в аренду в команду Лиги 2 «Анже», в составе которого за сезон «настрелял» 20 мячей (больше забил только один модный парень из «Тура», выходивший на поле под фамилией Жиру).

В том числе забивал Модесте и вот такие красавцы:

Само собой, после такого успешного сезона 22-летний Модесте не собирался задерживаться во второй Лиге. Так же, как не хотел продолжать отношения с «Ниццей». Благо, «Бордо» искал куда потратить вырученные от продажи Шамаха в «Арсенал» средства. Три миллиона евро, и жирондинцы получили в свое распоряжение молодого забивного форварда… который вновь практически ничего не показал на высоком уровне. 10 голов в первом сезоне (четыре из них с пенальти) позволяли болельщикам из «Бордо» надеяться, что форвард и дальше продолжит прогрессировать. Но затем был провальный сезон-2011/12 с 16-матчевой безголевой серией. В то же время круто себя проявил Йоан Гюффран, ставший лучшим бомбардиром команды в сезоне. А Модесте вновь ждала аренда.

На этот раз – за пределы Франции. «Блэкберн Роверс» был готов предоставить игровую практику талантливому форварду, но тот за девять матчей запомнился лишь глупым удалением в игре с «Вест Бромом». По итогам сезона Модесте вошел в список худших игроков сезона, а «Блэкберн» вылетел обратно в Чемпионшип.

«Во всяком случае, теперь я говорю на английском», – бросил Энтони и отправился в очередную аренду. Теперь в «Бастию». Попав в команду, которая ни на что не претендовала, Модесте почувствовал уверенность в своих силах: наколотил 15 мячей в сезоне и помог скромному клубу, только что вышедшему в Лигу 1, закончить сезон на 12 месте, попутно огорчив «Ниццу».

По итогам сезона «Бордо» не стал удерживать игрока и за три миллиона продал того в «Хоффенхайм». Кстати, тем летом Модесте вполне мог оказаться в московском «Локомотиве», но стороны не сошлись в сумме трансфера – жирондинцы требовали за форварда девять миллионов евро, однако красно-зеленые сделали ставку на Умара Ниасса.

Модесте за куда меньшую сумму отправился в Германию, где составил в атаке «Хоффенхайма» связку с Роберто Фирмино и Кевином Фолландом. В сезоне-2013/14 сине-белые забили 72 мяча (больше было только у »Боруссии» и «Баварии»), Модесте записал на свой счет 12 из них. Однако чудовищная игра в защите и 70 пропущенных мячей (на два больше пропустил лишь с треском вылетевший «Гамбург») не позволили «Хоффенхайму» подняться в зону еврокубков. Запомнился Модесте и своим чувством юмора – в октябре Кисслинг забил свой знаменитый гол-фантом «Хоффенхайму». В матче второго тура Модесте сумел отличиться уже в ворота леверкузенцев, и при праздновании гола не забыл напомнить оппонентам об их «честности».

Вскоре вся атакующая троица покинула команду – Фирмино отправился на повышение в «Ливерпуль», Фолланд получил возможность поиграть в еврокубках за «Байер», а Модесте устроился в скромный «Кельн».

Как играет

Тренер «козлов» Петер Штегер «заточил» всю команду под Модесте. Каждый из атакующей группы игроков ищет на острие француза, который может как ускориться, так и продавить оборону соперника. Штегер сразу понял, что Энтони не особо любит конкуренцию и лучше всего чувствует себя, когда в нем видят игрока стартового состава. Потому тренер дал картбланш форварду на передней линии. Несмотря на внушающие антропометрические данные (186 см), Модесте может сыграть в пас, выдать кульбит в штрафной или отдать передачу пяткой.

Игра Энтони стала более осмысленной и взрослой. Он и сам это признает, рассказывая в интервью, как после каждого матча отсматривает все 90 минут игры и анализирует свои действия. Важно и то, что француз максимально комфортно чувствует себя в команде и в городе. Вы же помните, что на пике карьеры Лукас Подольски вернулся в родной «Кельн» и долго не хотел покидать команду? Видимо, есть что-то магическое и притягательное в этом клубе и этом городе.

В итоге Модесте выдал потрясающий старт сезона, некоторое время являясь лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг. Отставали и Обамеянг, и Левандовски, и Месси с Роналду. Примечательно, что на данный момент Модесте – самый продуктивный нападающий Европы. Он реализует 25% создаваемых моментов, что является очень большой цифрой для нападающего топ-первенства (к примеру, Левандовски, идущий следом за Модесте в бомбардирской гонке, держит процент реализации на цифре 16%).

Модесте никогда не считался суперталантом и в плане рекламных контрактов по всем статьям проигрывает и Жиру, и Бензема, и Гризманну. Однако не удивляйтесь, если уже в следующем году Дидье Дешам призовет под знамена сборной простого чернокожего нападающего, который выделяется только тем, что постоянно забивает голы.

Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Германия Ницца Бастия Хоффенхайм Кельн Модест Антони Фирмино Роберто Фолланд Кевин
Комментарии (5)
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vick-north-west
1481881731
No Raсism, bombardir! Козлы - это коллективное прозвище Кёльна, нельзя такой заголовок!
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Kondrat Jr
1481889656
Отца главного героя гораздо правильнее произносить на французский манер - Ги. Как де Мопассана. А не Гуй. Сами понимаете, какие ассоциации вызывает этот "Гуй".
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Синий Лондон
1481892044
Крутая статья
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vasiok74
1481989929
пробилься парень.молодец!скоро поидет на повышение.
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