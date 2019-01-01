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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Иордания
Новости
Новости сборной Иордании по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://www.jfa.jo/
Тренер:
Джамал Селлами
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Таблица
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Видео
Обзор матча Иордания – Аргентина голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
1
ЧМ-2026. Аргентина победила Иорданию (3:1), Месси забил шестой гол на турнире
28 июня
2
Трансляция
Иордания – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026
28 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Где смотреть матч Иордания – Аргентина: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
27 июня
Иордания – Аргентина: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Стало известно, сыграет ли Месси с Иорданией
26 июня
1
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Известны 13 участников плей-офф ЧМ-2026 и 7 вылетевших сборных
25 июня
1
Месси побьет рекорд ЧМ 68-летней давности, если забьет Иордании
24 июня
2
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Известны 6 сборных, которые сыграют в плей-офф ЧМ-2026 и 4, которые не выйдут из группы
23 июня
3
ЧМ-2026. Иордания проиграла Алжиру и лишилась шансов на выход в плей-офф
23 июня
2
Видео
Обзор матча Иордания – Алжир голы и лучшие моменты (Видео)
23 июня
Трансляция
Иордания – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026
23 июня
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Коэффициенты букмекеров на матч: Иордания – Алжир 23 июня 2026 года
22 июня
Где смотреть матч Иордания – Алжир: во сколько прямая трансляция 23 июня 2026
22 июня
Иордания – Алжир: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026
22 июня
ЧМ-2026. Австрия Рангника добыла победу над дебютантом Иорданией (3:1)
17 июня
3
Видео
Обзор матча Австрия – Иордания: голы и лучшие моменты (Видео)
17 июня
Трансляция
Австрия – Иордания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026
17 июня
Где смотреть матч Австрия – Иордания: во сколько прямая трансляция 17 июня 2026
16 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Австрия – Иордания 17 июня 2026 года
16 июня
Австрия – Иордания: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026
16 июня
Колумбия – Иордания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.50
7 июня
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2
3
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