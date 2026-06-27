Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между Иорданией и Аргентиной пройдет 28 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Действующие чемпионы мира уже обеспечили себе выход в плей-офф, имея шесть очков после уверенных побед над Алжиром и Австрией, и в этом матче решат вопрос первого места в группе. Иордания, напротив, потеряла все шансы на продолжение борьбы, проиграв оба матча, и для них эта встреча станет прощальной на турнире. Сможет ли аутсайдер достойно завершить свое выступление и преподнести сюрприз, или Аргентина продолжит свою победную серию, не пропуская ни одного гола, и завершит групповой этап с идеальным результатом?

Кто победит в матче

Сборная Аргентины подходит к игре в феноменальной форме: 15 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,0 за игру) и ни одного пропущенного. Команда разгромила Алжир (3:0) и Австрию (2:0) на турнире, а также уверенно обыграла Исландию (3:0), Гондурас (2:0) и Замбию (5:0) в товарищеских матчах. Аргентинцы демонстрируют идеальный баланс между атакой и обороной – они забивают стабильно и много, а защита выглядит непробиваемой. Даже с учетом возможной ротации состава, аргентинцы остаются явными фаворитами и вряд ли позволят себе расслабиться перед плей-офф.

Иордания подходит к игре с катастрофической статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и 13 пропущенных (2,6). Команда проиграла Алжиру (1:2) и Австрии (1:3) на турнире, а также потерпела поражения от Колумбии (0:2) и Швейцарии (1:4), сыграв лишь вничью с Нигерией (2:2). Оборона иорданцев не выдерживает давления даже от соперников среднего уровня, а атака слишком слаба, чтобы компенсировать потери. Против такой машины, как Аргентина, иорданцам будет крайне сложно создать моменты и тем более забить.

Итоговый вывод: Аргентина превосходит Иорданию по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Иордания не показывает ни организованной защиты, ни острой атаки, чтобы конкурировать с действующими чемпионами мира. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Аргентины с крупным счетом выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Аргентина находится в идеальной форме, не пропуская ни одного гола в последних пяти матчах и забивая в среднем три гола за игру, тогда как Иордания пропускает почти три гола за матч и редко побеждает. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс аргентинцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Прогноз на победителя

Аргентина демонстрирует безупречную игру, не пропуская в последних пяти матчах и забивая в среднем три гола, тогда как Иордания пропускает почти три гола за игру и не имеет шансов на выход из группы. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Аргентины с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с форой (-1,5) с коэффициентом 1.77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между Иорданией и Аргентиной состоится 28 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».