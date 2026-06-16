Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Австрии и Иордании пройдет 17 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Австрийцы подходят к игре в отличной форме: три победы подряд, всего два пропущенных в пяти последних матчах и стабильная результативность. Иордания, напротив, не может выиграть в восьми последних встречах и пропускает в среднем два гола за игру. Сможет ли азиатская команда дать бой европейскому сопернику, или австрийцы уверенно начнут свой путь на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Австрии демонстрирует впечатляющую надежность: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в трех последних матчах подряд и забивает в пяти последних встречах. Австрийцы обыграли Тунис (1:0), Южную Корею (1:0), разгромили Гану (5:1) и Кипр (2:0), а также сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Оборона выглядит практически непроходимой, а атака стабильно реализует моменты.

Иордания подходит к матчу с серьезными проблемами: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда не выигрывает в восьми последних встречах и пропускает в четырех последних матчах. Иорданцы уступили Колумбии (0:2) и Швейцарии (1:4), сыграли вничью с Нигерией (2:2), Коста-Рикой (2:2) и Мали (0:0). Оборона азиатской команды регулярно пропускает, а атака не показывает достаточной эффективности, чтобы компенсировать потери.

Итоговый вывод: Австрия превосходит соперника по всем компонентам – результативности, надежности обороны и текущей серии побед. Иордания не выигрывает уже восемь матчей подряд и пропускает в среднем два гола за игру, что делает ее крайне уязвимой против организованной европейской команды. Наш прогноз – уверенная победа Австрии.

Форма и история личных встреч

Австрия выиграла три последних матча, забивает стабильно и практически не пропускает, тогда как Иордания не может победить в восьми встречах подряд и имеет серьезные проблемы в обороне. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма команд слишком разная, чтобы сомневаться в фаворите.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Австрия 1 Александер Шлагер ВР 20 Конрад Лаймер ЛЗ 8 Давид Алаба ЦЗ 15 Филипп Линхарт ЦЗ 5 Стефан Пош ПЗ 4 Ксавер Шлагер ЦП 6 Николас Зайвальд ЦП 9 Марсель Забитцер ЦП 11 Михаэль Грегоритч ЦП 18 Романо Шмид ЦП 7 Марко Арнаутович ЦФ Главный тренер Ральф Рангник Иордания 0 Язид Абу-Лайла ВР 0 Моханнад Абу Таха ЛЗ 0 Салим Обайд ЦЗ 0 Язан Абу-Араб ЦЗ 3 Абдалла Насиб ЦЗ 23 Эхсан Хаддад ПЗ 0 Оде Аль-Фахури ЛП 8 Нур Аль-Равабде ЦП 21 Низар Аль-Рашдан ЦП 10 Муса Аль-Тамари ПП 0 Али Олван ЦФ Главный тренер Джамал Селлами 4-5-1 1 Шлагер 20 Лаймер 8 Алаба 15 Линхарт 5 Пош 6 Зайвальд 9 Забитцер 11 Грегоритч 18 Шмид 4 Шлагер 7 Арнаутович 3-2-4-1 0 Абу-Лайла 0 Обайд 0 Абу-Араб 3 Насиб 23 Хаддад 0 Абу Таха 10 Аль-Тамари 8 Аль-Равабде 21 Аль-Рашдан 0 Аль-Фахури 0 Олван Остались в запасе Австрия Иордания Главный тренер Ральф Рангник Главный тренер Джамал Селлами Главный тренер Ральф Рангник Главный тренер Джамал Селлами

Прогноз на победителя

Австрия подходит к матчу с тремя победами подряд, практически не пропускает и стабильно забивает, тогда как Иордания не может выиграть в восьми последних матчах и пропускает в среднем два гола за игру. Учитывая огромную разницу в классе и текущие серии команд, победа европейцев с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Австрии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Австрии и Иордании состоится 17 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 07:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».