Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Австрия – Иордания: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

16 июня 2026 9:08
Австрия - Иордания
17 июн. 2026, среда 07:00 | Чемпионат мира, группа J, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
победа Австрии с форой (-1,5)
Сделать ставку

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Австрии и Иордании пройдет 17 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Австрийцы подходят к игре в отличной форме: три победы подряд, всего два пропущенных в пяти последних матчах и стабильная результативность. Иордания, напротив, не может выиграть в восьми последних встречах и пропускает в среднем два гола за игру. Сможет ли азиатская команда дать бой европейскому сопернику, или австрийцы уверенно начнут свой путь на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Австрии демонстрирует впечатляющую надежность: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в трех последних матчах подряд и забивает в пяти последних встречах. Австрийцы обыграли Тунис (1:0), Южную Корею (1:0), разгромили Гану (5:1) и Кипр (2:0), а также сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Оборона выглядит практически непроходимой, а атака стабильно реализует моменты.

Иордания подходит к матчу с серьезными проблемами: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда не выигрывает в восьми последних встречах и пропускает в четырех последних матчах. Иорданцы уступили Колумбии (0:2) и Швейцарии (1:4), сыграли вничью с Нигерией (2:2), Коста-Рикой (2:2) и Мали (0:0). Оборона азиатской команды регулярно пропускает, а атака не показывает достаточной эффективности, чтобы компенсировать потери.

Итоговый вывод: Австрия превосходит соперника по всем компонентам – результативности, надежности обороны и текущей серии побед. Иордания не выигрывает уже восемь матчей подряд и пропускает в среднем два гола за игру, что делает ее крайне уязвимой против организованной европейской команды. Наш прогноз – уверенная победа Австрии.

Форма и история личных встреч

Австрия выиграла три последних матча, забивает стабильно и практически не пропускает, тогда как Иордания не может победить в восьми встречах подряд и имеет серьезные проблемы в обороне. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма команд слишком разная, чтобы сомневаться в фаворите.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
20
Конрад Лаймер
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦП
18
Романо Шмид
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Иордания
0
Язид Абу-Лайла
ВР
0
Моханнад Абу Таха
ЛЗ
0
Салим Обайд
ЦЗ
0
Язан Абу-Араб
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
0
Оде Аль-Фахури
ЛП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
21
Низар Аль-Рашдан
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПП
0
Али Олван
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
4-5-1
1
Шлагер
20
Лаймер
8
Алаба
15
Линхарт
5
Пош
6
Зайвальд
9
Забитцер
11
Грегоритч
18
Шмид
4
Шлагер
7
Арнаутович
3-2-4-1
0
Абу-Лайла
0
Обайд
0
Абу-Араб
3
Насиб
23
Хаддад
0
Абу Таха
10
Аль-Тамари
8
Аль-Равабде
21
Аль-Рашдан
0
Аль-Фахури
0
Олван
Остались в запасе
Австрия
Иордания
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Джамал Селлами

Прогноз на победителя

Австрия подходит к матчу с тремя победами подряд, практически не пропускает и стабильно забивает, тогда как Иордания не может выиграть в восьми последних матчах и пропускает в среднем два гола за игру. Учитывая огромную разницу в классе и текущие серии команд, победа европейцев с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Австрии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Австрии и Иордании состоится 17 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 07:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Австрия – Иордания: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

2.05
победа Австрии с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Иордания Австрия
Другие прогнозы
17.06.2026
01:00
1.40
Чемпионат мира, группа I, 1 тур
Ирак - Норвегия
победа Норвегии
17.06.2026
04:00
2.25
Чемпионат мира, группа J, 1 тур
Аргентина - Алжир
победа Аргентины с форой (-1,5)
17.06.2026
07:00
2.05
Чемпионат мира, группа J, 1 тур
Австрия - Иордания
победа Австрии с форой (-1,5)
17.06.2026
20:00
1.83
Чемпионат мира, группа K, 1 тур
Португалия - ДР Конго
Победа Португалии с форой (-1,5)
17.06.2026
23:00
1.72
Чемпионат мира, группа L, 1 тур
Англия - Хорватия
Победа Англии
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 