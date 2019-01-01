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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Иордания
Состав
Состав сборной Иордании по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://www.jfa.jo/
Тренер:
Джамал Селлами
Состав
Статистика
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
0
Мухаммад А.
Иордания
Вра
23
-
18
A.
Иордания
Защ
-
17
I.
Иордания
Защ
-
26
A.
Иордания
Защ
-
8
A.
Иордания
Пол
-
25
A.
Иордания
Нап
-
1
Абулайла Я.
Аль-Хуссейн
Вра
33
€ 0.3 млн
3
Насиб А.
Аль-Завраа
Защ
32
€ 0.4 млн
5
Аль-Араб Я.
Сеул
Защ
30
€ 1 млн
4
Абу Дааб Х.
Аль-Салмия
Защ
26
€ 0.35 млн
21
Аль-Рашдан Н.
Аль-Завраа
Пол
27
€ 0.6 млн
8
Аль-Равабде Н.
Селангор
Пол
29
€ 0.5 млн
20
Абу Таха М.
Неом
Нап
23
€ 0.55 млн
11
Аль-Фахури О.
Пирамидс
Нап
20
€ 0.35 млн
9
Ольван А.
Аль-Шамаль
Нап
26
€ 0.8 млн
24
Азаизе А.
Аль-Шабаб
Нап
22
€ 0.325 млн
12
Бани Аттиа Н.
Аль-Файсалы
Вра
33
€ 0.25 млн
22
Аль-Фахури А.
Аль-Вихдат
Вра
26
€ 0.25 млн
2
Абу Хашиш М.
Аль-Карма
Защ
31
€ 0.4 млн
18
Таха М.
Аль-Хуссейн
Защ
21
€ 0.3 млн
26
A.
Иордания
Защ
-
16
Абуальнади М.
Корвинул Хунедоара
Защ
25
€ 0.35 млн
19
Аль Русан С.
Аль-Хуссейн
Защ
29
-
17
Обаид С.
Аль-Хуссейн
Защ
34
€ 0.1 млн
14
Айед Р.
Аль-Хуссейн
Пол
33
€ 0.325 млн
6
Жамус А.
Аль-Вихдат
Пол
24
€ 0.5 млн
15
Сааде И.
Аль-Карма
Пол
26
€ 0.5 млн
25
аль-Дауд М.
Аль-Файсалы
Пол
33
€ 0.15 млн
13
Аль-Марди М.
Дибба
Нап
32
€ 0.35 млн
10
Аль-Тамари М.
Ренн
Нап
29
€ 10 млн
7
Шарара
Аль-Шорта
Нап
28
€ 0.7 млн
Всего игроков: 32, из них вратарей: 4, защитников: 13, полузащитников: 7, нападающих: 8
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