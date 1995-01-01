Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Аль-Файсалы
Главные новости
Спецпроект
Вспомните, как забивались легендарные голы ЛЧ?
16:52
Фото
Шишка размером с яблоко: жуткие последствия прямого попадания Роналду в голову оператора
16:30
Мелкадзе назвал команду РПЛ, у которой поле еще хуже, чем у «Сочи»
16:13
Карпин объяснил свое скандальное заявление после матча с Катаром
4
16:04
Карпин ответил Абаскалю, который уличил врача сборной России во лжи
2
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
15:49
Брат Федуна объяснил, почему не смотрит матчи сборной России
1
15:43
Сперцян назвал сумму, за которую Галицкий отпустит его из «Краснодара»
15:38
Тюкавин определился с европейским чемпионатом, в котором хочет играть
15:27
Кузяев рассказал, нравится ли ему жить во Франции
2
15:10
Сперцян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не России
14:53
Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос на голове Абаскаля»
8
14:49
Агент Головина раскрыл подробности назначения россиянина капитаном «Монако»
14:39
«Литвинов не продается»: «Спартак» не отпустил хавбека в топ-лигу
3
14:28
Легенда «Спартака» просит помощи: «Я безработный»
7
14:16
«Сосьедад» подписал Захаряна вопреки запрету брать российских игроков
1
13:49
Сперцян рассказал, как отреагировал на то, что «Краснодар» не отпустил его в Европу
4
13:30
Широков раскритиковал Тинькова: «Все вывез за рубеж, пусть там и сидит»
12
13:21
Месси назвал любимые блюда
13:11
Фото
В сеть слили фото мяча, которым сыграют на Евро-2024
1
13:00
Тикнизян назвал игрока, от которого зависит «Локомотив»
2
12:52
⭐️ Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch!
12:49
Фото
Головин во второй раз подряд попал в символическую сборную тура Лиги 1
1
12:38
Фото
Матч «Балтика» – «Крылья Советов» рассудит женщина
2
12:25
Орлов отреагировал на эмоциональные слова Карпина
4
12:17
Бабич одним словом описал Абаскаля
2
12:10
Галактионов оценил трансферную кампанию «Локомотива»
10
11:52
В «Монако» объяснили, почему выбрали капитаном Головина
3
11:39
Захарян назвал пять лучших футболистов в истории
9
11:26
Бистрович признался, что был в шоке от Игнашевича
1
11:14
Ловчев – про Карпина: «Иногда лучше молчать, чем говорить»
6
11:06
«Я потерял дар речи»: Генич рассказал, как Уткин унизил его при коллегах
2
10:50
Бабич высказался о Джикии, который потерял место в основе «Спартака»
5
10:36
Галактионов назвал виновного в поражении «Локомотива» от «Оренбурга»
21
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
2
Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
3
«Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
Главная
Команды
Аль-Файсалы
Аль-Файсалы
Город
Амман
Дивизион
Иордания-Про Лига
Сайт
www.alfaisalysc.com/
Результаты
Расписание
Таблица
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение