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Ингольштадт
Новости
€ 600 тыс
Ингольштадт - новости команды
Ингольштадт
Германия. Третья Лига
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Сайт:
http://www.fcingolstadt.de/
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Видео
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Фото
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Фрайбург» и другие результаты
2017.05.20 18:33
2
«Ингольштадт» вылетел из Бундеслиги
2017.05.13 19:51
2
Бундеслига. «РБ Лейпциг» и «Бавария» забили на двоих девять голов и другие результаты
2017.05.13 18:25
10
Бундеслига. Бернат принес «Баварии» победу над «Дармштадтом» и другие результаты
2017.05.06 18:24
Тренер «Лейпцига» предлагает изменить футбольные правила
2017.05.01 08:52
19
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Кельн», «Дармштадт» разгромил «Фрайбург»
2017.04.29 18:29
Бундеслига. «Бавария» ушла от поражения в матче с «Майнцем» и другие результаты
2017.04.22 18:25
1
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт», «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и другие результаты
2017.04.15 18:24
1
Бундеслига. «Ингольштадт» вырвал победу у «Дармштадта»
2017.04.09 20:37
Бундеслига. Голы Верхага и Алтынтопа не спасли «Аугсбург» от поражения в матче с «Ингольштадтом»
2017.04.05 23:01
Бундеслига. Гол Хадергьоная принес «Ингольштадту» победу над «Майнцем»
2017.04.02 18:26
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ингольштадт» благодаря голу Обамеянга
2017.03.18 00:23
5
Тухель не уверен в участии Обамеянга в матче с «Ингольштадтом»
2017.03.17 07:14
1
Бундеслига. «Ингольштадт» и «Кельн» забили четыре гола, Модесте оформил дубль
2017.03.11 22:30
Бундеслига. «Бавария» крупно обыграла «Кельн», «Боруссия» Д разгромила «Байер» и другие результаты
2017.03.04 19:24
Бундеслига. Менхенгладбахская «Боруссия» на выезде переиграла «Ингольштадт»
2017.02.26 19:36
Бундеслига. «Бавария» на шестой добавленной минуте ушла от поражения в матче с «Гертой» и другие результаты
2017.02.18 19:25
8
Лам: «Когда забиваешь такие поздние голы, нельзя не благодарить удачу»
2017.02.11 21:47
3
Бундеслига. «Бавария» вырвала победу над «Ингольштадтом» и другие результаты
2017.02.11 19:25
3
Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Шальке-04», «Хоффенхайм» четыре раза забил «Майнцу» и другие результаты
2017.02.04 19:23
3
Бундеслига. «Бавария» победила «Вердер», «Хоффенхайм» проиграл впервые в сезоне и другие результаты
2017.01.28 19:23
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» в большинстве обыграла «Вердер» и другие результаты
2017.01.21 19:25
Бундеслига. «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг», «Герта» переиграла «Дармштадт»
2016.12.21 23:57
3
Бундеслига. «Байер» потерпел поражение от «Ингольштадта»
2016.12.18 21:21
«Бавария» пообещала «Ингольштадту» сосиски и пиво за победу над «РБ Лейпцигом»
2016.12.11 17:33
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