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Новости сборной Албании по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fshf.org/
Тренер:
Мендес «Силвиньо» Кампос
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Албания – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Албания – Люксембург: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
Трансляция
Албания – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Албания – Израиль: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.55
2 июня
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания не смогла победить Египет и другие результаты
1 апреля
1
Трансляция
Украина – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Отбор ЧМ-2026. Польша, Дания и Косово пробились в финальные стыки
27 марта
Трансляция
Польша – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Польша – Албания: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.70
25 марта
Фото
Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:40
7
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
2025.11.19 01:19
Кейн обошел Пеле по голам за сборную
2025.11.16 23:40
2
Отбор ЧМ-2026. Англия обыграла Албанию и закончила квалификацию с общим счетом 22:0
2025.11.16 21:56
2
Трансляция
Албания – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025
2025.11.16 18:50
Определились 5 участников стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе
2025.11.16 16:18
Известна 1 сборная, которая сыграет в стыковых матчах ЧМ-2026 в Европе
2025.11.14 16:38
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
2025.11.14 00:43
1
Андорра – Албания: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.12 09:47
«Барселона» рассматривает трех тренеров на замену Флику
2025.10.17 01:11
2
Албания – Иордания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.10.13 09:50
Трансляция
Сербия – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025
2025.10.11 20:35
Трансляция
Албания – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025
2025.09.09 19:54
Албания – Латвия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.09.08 09:46
Албания – Латвия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.08 09:30
Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты
2025.06.10 23:45
Прогноз на точный счeт матча Латвия – Албания: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года
2025.06.09 10:27
Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Финляндию, Сербия сыграла вничью с Албанией
2025.06.07 23:43
Трансляция
Албания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2025
2025.06.07 20:35
Прогноз на точный счeт матча Албания – Сербия: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года
2025.06.06 11:51
Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты
2025.03.25 00:43
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