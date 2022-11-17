- 2 января
- 23:49 Сборную Албании возглавил экс-защитник «Барселоны»
- 17 ноября 2022
- 08:32 Манчини вышел на 3-е место по победам со сборной Италии 2
- 00:45 Товарищеские матчи. Италия благодаря Грифо победила Албанию, Мексика уступила Швеции 1
- 10 ноября 2022
- 08:10 Товарищеские матчи. Мексика разгромила Ирак, победы Катара и Коста-Рики
- 6 июня 2022
- 23:53 Лига наций. Казахстан победил Словакию и другие результаты
- 27 марта 2022
- 18:33 У Торреса 6 результативных действий в последних 4 матчах 2
- 26 марта 2022
- 23:43 Товарищеский матч. Испания победила Албанию благодаря голу Ольмо на 90-й минуте 2
- 28 февраля 2022
- 01:00 Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций 16
- 16 декабря 2021
- 21:55 Карпин – о жеребьевке Лиги наций: «Очень ровная группа с интересными командами» 17
- 20:39 ⚡ Исландия, Израиль и Албания – соперники сборной России по Лиге наций 30
- 16 ноября 2021
- 00:51 Отбор ЧМ-2022. Англия забила 10 голов Сан-Марино, Польша уступила Венгрии, Албания победила Андорру 1
- 13 ноября 2021
- 10:53 Сборная Англии установила новый рекорд результативности за календарный год
- 00:45 Отбор ЧМ-2022. Англия благодаря хет-трику Кейна разгромила Албанию, Польша крупно победила в Андорре 2
- 10 ноября 2021
- 20:47 Райс пропустит ноябрьские матчи сборной Англии
- 13 октября 2021
- 00:11 Албанские болельщики забросали игроков сборной Польши бутылками. Игру прерывали на 20 минут 5
- 9 октября 2021
- 23:40 Отбор ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру, Польша в последнем матче Фабиански крупно победила Сан-Марино
- 3 сентября 2021
- 00:06 Отбор ЧМ-2022. Англия и Польша добыли разгромные победы
- 6 июня 2021
- 11:38 Уэльс не проигрывает дома 13 матчей подряд 2
- 5 июня 2021
- 20:50 Товарищеский матч. Уэльс в преддверии Евро-2020 не победил во второй встрече подряд, сыграв вничью с Албанией
- 29 марта 2021
- 11:16 Маунт – первый игрок «Челси» после Лэмпарда с голевыми действиями в трех матчах сборной Англии подряд
- 28 марта 2021
- 20:57 Отбор ЧМ-2022. Англия обыграла Албанию, Дания забила восемь безответных мячей Молдавии
- 26 марта 2021
- 10:54 Матч Албания – Англия под угрозой срыва. Хозяева не гарантируют безопасность во время игры 4
- 00:50 Отбор ЧМ-2022. Англия разгромила Сан-Марино, Венгрия и Польша забили шесть голов на двоих 1
- 16 ноября 2020
- 07:55 Видео Абикен из сборной Казахстана забил Албании с центра поля сразу после розыгрыша мяча 4