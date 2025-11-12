13 ноября пройдeт матч 9-го тура отбора. Андорра в кризисе: мало голов и много пропущенных, тогда как Албания набрала хороший ход и стабильно забивает. Гости едут за тремя очками и имеют очевидное преимущество.

Андорра

Андорра не может победить в отборе, атака слаба, оборона пропускает часто. На домашнем поле команда попытается играть компактно и использовать стандарты.

Албания

Албания в серии без поражений, команда эффективна в атаке и аккуратна в обороне. Гости чаще создают моменты и реализуют стандарты.

Факты о командах

Андорра

1 очко после 7 туров

В последних 5 играх: 3 забито, 10 пропущено

Не побеждает в 10 матчах

Албания

11 очков после 6 туров

В последних 5 играх: 8 забито, 3 пропущено

Победы в 4 последних матчах

Прогноз на матч

Ожидаю доминирование Албании и контроль мяча. Андорра будет закрываться, но в обороне допускать ошибки. Логичный итог – уверенная победа гостей с минимальной вероятностью ответного гола хозяев. Подходящие ставки – победа Албании, фора Албании (-1) и тотал больше 1.5 в пользу гостей; альтернативно – обе команды забьют.

Рекомендованные ставки