Андорра – Албания: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.75

12 ноября 2025 9:36
Андорра - Албания
13 нояб. 2025, четверг 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Албании с форой (-1)
Сделать ставку

13 ноября пройдeт матч 9-го тура отбора. Андорра в кризисе: мало голов и много пропущенных, тогда как Албания набрала хороший ход и стабильно забивает. Гости едут за тремя очками и имеют очевидное преимущество.

Андорра

Андорра не может победить в отборе, атака слаба, оборона пропускает часто. На домашнем поле команда попытается играть компактно и использовать стандарты.

Албания

Албания в серии без поражений, команда эффективна в атаке и аккуратна в обороне. Гости чаще создают моменты и реализуют стандарты.

Факты о командах

Андорра

  • 1 очко после 7 туров
  • В последних 5 играх: 3 забито, 10 пропущено
  • Не побеждает в 10 матчах

Албания

  • 11 очков после 6 туров
  • В последних 5 играх: 8 забито, 3 пропущено
  • Победы в 4 последних матчах

Прогноз на матч

Ожидаю доминирование Албании и контроль мяча. Андорра будет закрываться, но в обороне допускать ошибки. Логичный итог – уверенная победа гостей с минимальной вероятностью ответного гола хозяев. Подходящие ставки – победа Албании, фора Албании (-1) и тотал больше 1.5 в пользу гостей; альтернативно – обе команды забьют.

Рекомендованные ставки

  • Победа Албании с форой (-1) – коэффициент 1.75
  • Тотал гостей больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.75
Победа Албании с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Албания Андорра
