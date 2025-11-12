13 ноября пройдeт матч 9-го тура отбора. Андорра в кризисе: мало голов и много пропущенных, тогда как Албания набрала хороший ход и стабильно забивает. Гости едут за тремя очками и имеют очевидное преимущество.
Андорра
Андорра не может победить в отборе, атака слаба, оборона пропускает часто. На домашнем поле команда попытается играть компактно и использовать стандарты.
Албания
Албания в серии без поражений, команда эффективна в атаке и аккуратна в обороне. Гости чаще создают моменты и реализуют стандарты.
Факты о командах
Андорра
- 1 очко после 7 туров
- В последних 5 играх: 3 забито, 10 пропущено
- Не побеждает в 10 матчах
Албания
- 11 очков после 6 туров
- В последних 5 играх: 8 забито, 3 пропущено
- Победы в 4 последних матчах
Прогноз на матч
Ожидаю доминирование Албании и контроль мяча. Андорра будет закрываться, но в обороне допускать ошибки. Логичный итог – уверенная победа гостей с минимальной вероятностью ответного гола хозяев. Подходящие ставки – победа Албании, фора Албании (-1) и тотал больше 1.5 в пользу гостей; альтернативно – обе команды забьют.
Рекомендованные ставки
- Победа Албании с форой (-1) – коэффициент 1.75
- Тотал гостей больше 1.5 – коэффициент 1.95