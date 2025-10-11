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  • Сербия – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Сербия – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 20:35
Сербия
11.10.2025, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 7 тур
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Албания
45+1' Р. Манай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
15
Велько Милосавлевич
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
7
Александар Станкович
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
(К) ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Берат Джимсити
(К) ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
16
Юлиан Шеху
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
9
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
1
Драган Росич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
22
Стефан Митрович
ЛВ
20
Василие Костов
ЦП
8
Ognjen Ugrešić
ЦП
20
Ваня Драгоевич
ЦП
8
Деян Зукич
АП
11
Лазар Ранджелович
ПВ
18
Андрей Илич
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Албания
1
Simon Simoni
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Клисман Цаке
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Петрович
15
Милосавлевич
3
Павлович
13
Велькович
7
Станкович
14
Живкович
5
Максимович
11
Костич
21
Самарджич
9
Митрович
23
Влахович
4-2-1-1-2
1
Стракоша
4
Хюсай
5
Айети
6
Джимсити
3
Митай
16
Шеху
8
Асллани
14
Лячи
11
Узуни
9
Броя
7
Манай
21
Самарджич
20
Костов
20
Костов
21
Самарджич
5
Максимович
8
Зукич
8
Зукич
5
Максимович
14
Живкович
22
Митрович
22
Митрович
14
Живкович
7
Станкович
18
Илич
18
Илич
7
Станкович
9
Митрович
8
Йович
8
Йович
9
Митрович
11
Узуни
4
Михай
4
Михай
11
Узуни
14
Лячи
10
Байрами
10
Байрами
14
Лячи
9
Броя
21
Ходжа
21
Ходжа
9
Броя
7
Манай
19
Даку
19
Даку
7
Манай
Остались в запасе
Сербия
Албания
1
Предраг Райкович
ВР
1
Драган Росич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
8
Ognjen Ugrešić
ЦП
20
Ваня Драгоевич
ЦП
11
Лазар Ранджелович
ПВ
Главный тренер
Драган Стойкович
1
Simon Simoni
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
2
Клисман Цаке
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
1
Драган Росич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
8
Ognjen Ugrešić
ЦП
20
Ваня Драгоевич
ЦП
11
Лазар Ранджелович
ПВ
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
2
Клисман Цаке
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Сербия - Албания
2
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
19
14
Количество передач
441
379
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Албании, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Албания

Сербия – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Албания Сербия
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