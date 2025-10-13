Албания – Иордания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.80

14 октября в Тиране на стадионе «Эйр Албания» состоится товарищеский матч между сборными Албании и Иордании. Оба коллектива демонстрируют крепкую игру в обороне и подойдут к встрече с хорошей формой. Для хозяев матч станет продолжением успешной серии, а гости рассчитывают подтвердить свой высокий уровень на выезде.

Албания

Албанская сборная находится в отличной форме. Команда победила в трeх последних матчах и не пропускает уже 270 минут. Последняя встреча с Гибралтаром завершилась минимальной победой 1:0 – результат, типичный для Албании в последнее время. За пять последних игр коллектив забил 4 мяча и пропустил всего один. Средняя результативность – 0,8 гола за матч, но при этом оборона остаeтся одной из самых надeжных в Европе. Албания делает ставку на структурную игру, короткий пас и выверенные атаки. Домашний фактор играет ключевую роль – команда редко уступает в Тиране и уверенно контролирует темп игры.

Иордания

Иордания также демонстрирует дисциплинированный футбол. Команда не проигрывает в 12 из 14 последних выездных матчей и действует предельно организованно. В последних пяти встречах иорданцы забили 6 мячей и пропустили 2, что говорит о хорошем балансе между линиями. Поражение от Боливии (0:1) в последнем поединке стало скорее досадным исключением – игра была равной, а реализация моментов подкачала. В атаке команда делает акцент на быстрые контратаки и стандарты, часто создавая угрозу даже без территориального преимущества.

Факты о командах

Албания

Победа в 3 последних матчах

Не пропускает 3 игры подряд

В среднем: 0.80 забито, 0.20 пропущено

4 гола за 5 последних встреч

Стабильная форма дома

Иордания

Не проигрывает в 12 из 14 последних выездных матчей

В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено

6 голов за 5 последних игр

Акцент на контратакующий футбол

Хорошая реализация стандартов

Прогноз на матч Албания – Иордания

Обе команды играют прагматично и делают ставку на надeжность. Албания, вероятно, возьмeт под контроль мяч и будет искать шансы через позиционные атаки, тогда как Иордания ответит контратаками. У хозяев есть преимущество в сыгранности и домашней поддержке, однако гости редко проигрывают и способны навязать борьбу. Вероятен сценарий с минимальным количеством голов и небольшим перевесом Албании.

Рекомендованные ставки