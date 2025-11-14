Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Известна 1 сборная, которая сыграет в стыковых матчах ЧМ-2026 в Европе

Известна 1 сборная, которая сыграет в стыковых матчах ЧМ-2026 в Европе

Сегодня, 16:38

По итогам прошедших матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе определилась первая команда из 16, которая гарантированно сыграет в стыковых матчах.

Ей стала Албания, занимающая второе место в группе K с 14 очками после 7 матчей. Перед последним туром она отстает от лидирующей Англии на 7 очков и опережает Сербию на 4, а значит гарантированно сохранит свою позицию.

По итогам ноябрьских отборочных матчей ЧМ-2026 в Европе определятся еще 15 участников стыков. К командам, которые займут вторые места в группах добавятся еще 4 по итогам выступлений в Лиге наций-2024/25 и с учетом результатов текущего отбора.

  • 16 европейских сборных будут разбиты на 4 четверки, в каждой из которых будет разыграно по 1 путевке на ЧМ-2026 по системе плей-офф.
  • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 20 ноября, а сами игры пройдут в марте следующего года.
  • Отметим, что еще 2 путевки на ЧМ-2026 будут разыграны в межконтинентальном плей-офф с участием 6 команд с других континентов. Их жеребьевка и матчи пройдут в те же сроки.

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Албания
