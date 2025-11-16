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  • Албания – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Албания – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

16 ноября 2025, 18:50
Албания
16.11.2025, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 10 тур
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Англия
74' Г. Кейн 82' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
(К) ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Албания
1
Simon Simoni
ВР
2
Клисман Цаке
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
16
Медон Бериша
ЦП
7
Адрион Паязити
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
9
Армандо Броя
ЦФ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
13
Индрит Тучи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фил Фоден
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Алекс Скотт
АП
8
Эллиот Андерсон
АП
7
Букайо Сака
ПВ
4-1-2-3
1
Стракоша
13
Алийи
18
Исмайли
6
Джимсити
4
Хюсай
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
11
Узуни
10
Байрами
21
Ходжа
3-1-2-3-1
13
Хендерсон
4
Куанса
5
Стоунз
15
Берн
4
Райс
10
Беллингем
4
Уортон
20
Боуэн
21
Эзе
3
О'Райли
9
Кейн
4
Хюсай
2
Баллиу
2
Баллиу
4
Хюсай
14
Лячи
7
Паязити
7
Паязити
14
Лячи
10
Байрами
9
Броя
9
Броя
10
Байрами
4
Уортон
8
Андерсон
8
Андерсон
4
Уортон
10
Беллингем
17
Роджерс
17
Роджерс
10
Беллингем
20
Боуэн
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
20
Боуэн
4
Райс
7
Фоден
7
Фоден
4
Райс
21
Эзе
7
Сака
7
Сака
21
Эзе
Остались в запасе
Албания
Англия
1
Simon Simoni
ВР
2
Клисман Цаке
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
16
Медон Бериша
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
13
Индрит Тучи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Алекс Скотт
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
2
Клисман Цаке
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
16
Медон Бериша
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
13
Индрит Тучи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Алекс Скотт
АП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Албания - Англия
1
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
286
686
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
92
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.66

Смотреть прямую трансляцию матча Албания против Англии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Англия

Албания – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Албания
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