16.11.2025, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 10 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Албания
Албания
4-1-2-3
1
Стракоша
13
Алийи
18
Исмайли
6
Джимсити
4
Хюсай
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
11
Узуни
10
Байрами
21
Ходжа
3-1-2-3-1
13
Хендерсон
4
Куанса
5
Стоунз
15
Берн
4
Райс
10
Беллингем
4
Уортон
20
Боуэн
21
Эзе
3
О'Райли
9
Кейн
4
Хюсай
2
Баллиу
2
Баллиу
4
Хюсай
14
Лячи
7
Паязити
7
Паязити
14
Лячи
10
Байрами
9
Броя
9
Броя
10
Байрами
4
Уортон
8
Андерсон
8
Андерсон
4
Уортон
10
Беллингем
17
Роджерс
17
Роджерс
10
Беллингем
20
Боуэн
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
20
Боуэн
4
Райс
7
Фоден
7
Фоден
4
Райс
21
Эзе
7
Сака
7
Сака
21
Эзе
Остались в запасе
Албания
Англия
1
Simon Simoni
ВР
2
Клисман Цаке
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
16
Медон Бериша
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
13
Индрит Тучи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Алекс Скотт
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
2
Клисман Цаке
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
16
Медон Бериша
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
13
Индрит Тучи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Алекс Скотт
АП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Албания - Англия
1
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
286
686
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
92
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.66
Смотреть прямую трансляцию матча Албания против Англии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Англия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»