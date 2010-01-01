Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|12
|Стракоша Томас
|Брентфорд
|Вра
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|Бериша Этрит
|Торино
|Вра
|33
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|Хюсай Эльсеид
|Лацио
|Защ
|29
|4
|0
|0
|0
|0
|5
|Везели Фредерик
|Беневенто
|Защ
|30
|4
|0
|0
|0
|0
|Баллиу Иван
|Райо Вальекано
|Защ
|31
|4
|0
|0
|1
|0
|18
|Исмайли Ардиан
|Эмполи
|Защ
|26
|4
|0
|0
|0
|0
|6
|Джимсити Берат
|Аталанта
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|13
|Михай Энеа
|ПАОК
|Защ
|24
|2
|0
|0
|1
|0
|18
|Айети Арлинд
|Реджана 1919
|Защ
|29
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|Леньяни Эрмир
|Сьон
|Защ
|33
|1
|1
|0
|0
|0
|20
|Кумбула Мараш
|Рома
|Защ
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|22
|Абраши Амир
|Фрайбург
|Пол
|32
|4
|0
|0
|1
|0
|8
|Гясула Клаус
|Падерборн
|Пол
|33
|4
|0
|0
|0
|0
|20
|Рамадани Юльбер
|Вайле
|Пол
|26
|4
|0
|0
|1
|0
|11
|Байрами Недим
|Эмполи
|Пол
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|Асллани Кристьян
|Интер
|Пол
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|14
|Лячи Казим
|Спарта
|Пол
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|21
|Сулейманов Таульянт
|Тирана
|Пол
|26
|1
|1
|0
|0
|0
|18
|Цокай Энис
|Локомотива
|Пол
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|16
|Цикалеши Соколь
|Истанбул Башакшехир
|Нап
|32
|3
|0
|0
|1
|0
|14
|Узуни Мюрто
|Ференцварош
|Нап
|27
|3
|1
|1
|0
|0
|16
|Броя Армандо
|Челси
|Нап
|21
|3
|1
|0
|0
|0
|19
|Балай Беким
|Нет клуба
|Нап
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|9
|Вриони Джакомо
|Нью-Инглэнд Революшн
|Нап
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|18
|Чекичи Эндри
|Олимпия
|Нап
|26
|2
|0
|0
|1
|0
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6