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    Состав сборной Албании по футболу

    Сайт http://www.fshf.org/
    Тренер Эдуардо Рейя
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    12 Стракоша Томас Брентфорд Брентфорд Албания Греция Вра 27 2 0 0 0 0
    1 Бериша Этрит Торино Торино Албания Косово Вра 33 2 0 0 0 0
    4 Хюсай Эльсеид Лацио Лацио Албания Защ 29 4 0 0 0 0
    5 Везели Фредерик Беневенто Беневенто Албания Защ 30 4 0 0 0 0
    Баллиу Иван Райо Вальекано Райо Вальекано Албания Испания Защ 31 4 0 0 1 0
    18 Исмайли Ардиан Эмполи Эмполи Албания Защ 26 4 0 0 0 0
    6 Джимсити Берат Аталанта Аталанта Албания Швейцария Защ 30 2 0 0 0 0
    13 Михай Энеа ПАОК ПАОК Албания Защ 24 2 0 0 1 0
    18 Айети Арлинд Реджана 1919 Реджана 1919 Албания Швейцария Защ 29 1 0 0 1 0
    3 Леньяни Эрмир Сьон Сьон Албания Швейцария Защ 33 1 1 0 0 0
    20 Кумбула Мараш Рома Рома Албания Защ 23 1 0 0 0 0
    22 Абраши Амир Фрайбург Фрайбург Албания Швейцария Пол 32 4 0 0 1 0
    8 Гясула Клаус Падерборн Падерборн Албания Пол 33 4 0 0 0 0
    20 Рамадани Юльбер Вайле Вайле Албания Пол 26 4 0 0 1 0
    11 Байрами Недим Эмполи Эмполи Албания Пол 24 3 0 0 0 0
    Асллани Кристьян Интер Интер Албания Пол 20 3 0 0 0 0
    14 Лячи Казим Спарта Спарта Албания Пол 27 2 0 0 0 0
    21 Сулейманов Таульянт Тирана Тирана Албания Северная Македония Пол 26 1 1 0 0 0
    18 Цокай Энис Локомотива Локомотива Албания Пол 24 1 0 0 0 0
    16 Цикалеши Соколь Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир Албания Нап 32 3 0 0 1 0
    14 Узуни Мюрто Ференцварош Ференцварош Албания Нап 27 3 1 1 0 0
    16 Броя Армандо Челси Челси Албания Нап 21 3 1 0 0 0
    19 Балай Беким Нет клуба Албания Нап 32 2 0 0 0 0
    9 Вриони Джакомо Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн Албания Нап 24 2 0 0 0 0
    18 Чекичи Эндри Олимпия Олимпия Албания Нап 26 2 0 0 1 0
    Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6
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