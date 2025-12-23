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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Витория Гимараеш
Новости
€ 19 млн
Витория Гимараеш - новости команды
Гимараеш
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Афонсо Энрике
Сайт:
http://www.vitoriasc.pt/
Тренер:
Хиль Ламейрас
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Спортинг» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Спортинг» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027
13 августа
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
11 августа
2
Мостовой аргументировал, почему Абаскаля нельзя называть специалистом
24 марта
4
Трансляция
«Виктория» Пльзень – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Трансляция
«Витория Гимараеш» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025
2025.12.23 22:35
Фото
«Црвена Звезда» объявила о переходе опорника, отказавшего ЦСКА
2025.09.02 19:10
1
Названа причина срыва португальского хавбека в ЦСКА
2025.09.02 09:08
Спонсируемый «Газпромом» клуб перехватил трансферную цель ЦСКА
2025.09.01 14:38
4
ЦСКА предложил 6 миллионов за португальского опорника
2025.08.29 14:21
6
ЦСКА рассматривает трех опорников
2025.08.28 23:23
Еще один победитель Евро-2016 согласился сыграть в Медиалиге
2025.07.12 13:26
2
Прогноз на точный счeт матча «Спортинг» – «Витория Гимараэш»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:43
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Насьонал» – «Витория Гимараэш»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 13:04
«Витория Гимараэш» – «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.05
2025.04.18 14:06
Трансляция
«Витория Гимараеш» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
2025.03.13 21:50
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Трансляция
«Бетис» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
2025.03.06 18:35
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Фото
«Спортинг» сменил тренера во 2-й раз за 1,5 месяца
2024.12.26 15:30
1
Трансляция
«Витория Гимараеш» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
2024.12.13 08:10
Трансляция
«Астана» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 17:20
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2
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