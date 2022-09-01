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- 25 августа 2022
- 23:48 Фото «Валенсия» приобрела португальца Алмейду за 7,5 миллиона
- 1 июля 2022
- 19:43 Лучший бомбардир «Витории Гимараеш» хочет зарабатывать в ЦСКА 2 миллиона в год 4
- 28 июня 2022
- 21:16 ЦСКА может бесплатно подписать колумбийского форварда Эступиньяна 2
- 11 апреля 2022
- 07:57 «Порту» установил рекорд чемпионата Португалии по серии без поражений
- 8 июня 2021
- 23:22 «Крылья Советов» хотят подписать Куарежму 9
- 4 октября 2020
- 10:35 «Спартак» заинтересован в защитнике «Витории Гимараеш» Сако 11
- 7 сентября 2020
- 21:56 Видео Куарежма стал игроком «Витории Гимараеш». Клуб представил его в образе короля 1
- 5 мая 2020
- 00:48 AS: «Реал» и «Барселона» поборются за 16-летнего португальца Эркулану. Его называют «клоном Лукаку» 2
- 17 февраля 2020
- 12:40 Фото Форвард «Порту» Марега: «Идиоты, выкрикивающие расистские оскорбления – идите на ***» 3
- 1 февраля 2020
- 09:48 Фото «Байер» купил за 18 миллионов защитника сборной Буркина-Фасо Тапсобу 1
- 6 ноября 2019
- 20:45 Лига Европы. «Арсенал» на 91 минуте упустил победу над «Виторией Гимараеш», потеряв очки впервые за четыре матча 1
- 24 октября 2019
- 23:59 Лига Европы. «Арсенал» и «Селтик» добыли волевые победы 1
- 25 сентября 2019
- 23:28 Злобин дебютировал за «Бенфику» и не пропустил от «Витории Гимараеш» 3
- 26 августа 2018
- 08:27 Примейра. «Порту» дома уступил «Витории Гимараеш», ведя по ходу матча 2:0 2
- 23 ноября 2017
- 23:17 Лига Европы. «Марсель» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Коньяспором» 1
- 11 ноября 2017
- 21:05 Жиру: «Думаю, Эвра ударил болельщика инстинктивно» 2
- 3 ноября 2017
- 16:03 УЕФА рассмотрит дело Эвра на заседании 3
- 13:18 Видео Болельщик «Марселя»: «Эвра оскорбил наших матерей» 9
- 00:20 Фото Эвра получил красную карточку за удар ногой по лицу болельщика 22
- 19 октября 2017
- 22:10 Лига Европы. «Марсель» добился победы над «Виторией», «Коньяспор» уступил «Зальцбургу»
- 15 сентября 2017
- 07:34 Фото В составе «Витории» не оказалось ни одного европейца 13
- 6 августа 2017
- 00:56 Суперкубок Португалии. «Бенфика» обыграла «Виторию Гимараеш» 1