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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Витория Гимараеш
Состав
€ 19 млн
Витория Гимараеш - состав команды
Гимараеш
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Афонсо Энрике
Сайт:
http://www.vitoriasc.pt/
Тренер:
Хиль Ламейрас
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
98
Lucas Furtado
Вра
-
48
Oliwier Zych
Вра
-
13
Мендеш Жоау
Защ
26
€ 2.5 млн
21
Боревкович Тони
Защ
29
€ 2 млн
3
Нобрега Мигель
Защ
26
€ 0.4 млн
2
Miguel Maga
Защ
-
4
Óscar Rivas
Защ
-
23
Tony Strata
Защ
-
16
Бени
Пол
24
€ 4 млн
20
Саму
Пол
30
€ 2.5 млн
44
Дусе Лоан
Пол
23
€ 0.5 млн
10
Alan
Пол
-
5
Ahmed Franck Sidibe
Пол
-
46
Hugo Nunes
Пол
-
8
Goncalo Nogueira
Пол
-
19
Victor Andersson
Пол
-
11
Силва Густаво
Нап
27
€ 4 млн
18
Арканджо Тельмо
Нап
25
€ 3 млн
7
Оливейра Нельсон
Нап
35
€ 0.2 млн
22
Fabio Blanco
Нап
-
90
Ronaldo Afonso
Нап
-
33
Ejike Opara
Нап
-
6
Matija Mitrović
Нап
-
24
Alioune Ndoye
Нап
-
9
A. Jakupovic
Нап
-
27
Charles
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 10
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