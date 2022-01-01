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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Витория Гимараеш
Расписание
€ 19 млн
Витория Гимараеш - расписание матчей
Гимараеш
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Афонсо Энрике
Сайт:
http://www.vitoriasc.pt/
Тренер:
Хиль Ламейрас
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 17:30
Витория Гимараеш
- : -
Морейренcе
11.10 | 20:00
Бенфика
- : -
Витория Гимараеш
23.10 | 22:45
Витория Гимараеш
- : -
Маритиму
02.11 | 23:15
Жил Висенте
- : -
Витория Гимараеш
08.11 | 21:00
Витория Гимараеш
- : -
Порту
28.11 | 23:30
Витория Гимараеш
- : -
Эштрела
06.12 | 19:00
Эшторил
- : -
Витория Гимараеш
13.12 | 19:00
Витория Гимараеш
- : -
Алверка
20.12 | 19:00
Санта-Клара
- : -
Витория Гимараеш
27.12 | 19:00
Витория Гимараеш
- : -
Риу Аве
10.01 | 19:00
Фамаликан
- : -
Витория Гимараеш
17.01 | 19:00
Арука
- : -
Витория Гимараеш
24.01 | 19:00
Витория Гимараеш
- : -
Спортинг
31.01 | 19:00
Насьональ
- : -
Витория Гимараеш
07.02 | 19:00
Витория Гимараеш
- : -
Брага
14.02 | 19:00
Каза Пиа
- : -
Витория Гимараеш
21.02 | 19:00
Витория Гимараеш
- : -
Академика де Визеу
28.02 | 19:00
Морейренcе
- : -
Витория Гимараеш
07.03 | 19:00
Витория Гимараеш
- : -
Бенфика
14.03 | 19:00
Маритиму
- : -
Витория Гимараеш
21.03 | 19:00
Витория Гимараеш
- : -
Жил Висенте
04.04 | 18:00
Порту
- : -
Витория Гимараеш
11.04 | 18:00
Эштрела
- : -
Витория Гимараеш
18.04 | 18:00
Витория Гимараеш
- : -
Эшторил
25.04 | 18:00
Алверка
- : -
Витория Гимараеш
02.05 | 18:00
Витория Гимараеш
- : -
Санта-Клара
09.05 | 18:00
Риу Аве
- : -
Витория Гимараеш
16.05 | 18:00
Витория Гимараеш
- : -
Фамаликан
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