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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Витория Гимараеш
Результаты
€ 19 млн
Витория Гимараеш - результаты матчей
Гимараеш
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Афонсо Энрике
Сайт:
http://www.vitoriasc.pt/
Тренер:
Хиль Ламейрас
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Португалия. Примейра. 2026/2027
Португалия. Кубок лиги. 2025/2026
Португалия. Примейра. 2025/2026
Португалия. Примейра. 2024/2025
Лига конференций. 2024/2025
Португалия. Примейра. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Португалия. Примейра. 2022/2023
Лига конференций. 2022/2023
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Португалия. Примейра. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Португалия. Примейра. 2017/2018
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Португалия. Высшая лига. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Чемпионат Португалии. 2009/2010
12.09 | 22:30
Академика де Визеу
2 : 1
Витория Гимараеш
06.09 | 20:00
Витория Гимараеш
0 : 0
Каза Пиа
31.08 | 22:15
Брага
1 : 0
Витория Гимараеш
23.08 | 17:30
Витория Гимараеш
1 : 0
Насьональ
14.08 | 22:15
Спортинг
3 : 2
Витория Гимараеш
08.08 | 20:00
Витория Гимараеш
0 : 1
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