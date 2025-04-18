«Витория Гимараэш» – «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

19 апреля на стадионе «Афонсу Энрикеш» состоится один из центральных матчей 30 тура португальской Примейры – «Витория Гимараэш» принимает «Бенфику». Хозяева демонстрируют уверенную игру в чемпионате, не проигрывая 10 туров подряд, а гости продолжают погоню за титулом. Обе команды забивают стабильно, что обещает результативный и напряжeнный матч.

«Витория Гимараэш»

«Витория Гимараэш» уверенно держится в пятeрке сильнейших команд лиги, не проигрывая в 10 последних турах. Команда демонстрирует сбалансированную игру: 7 голов и 6 пропущенных в последних 5 матчах, что говорит о надeжной защите и системной атаке. Особенно стоит отметить Густаво Кунью – он остаeтся главным бомбардиром с 9 голами в 20 матчах. Дома клуб играет собранно, стабильно забивает и редко позволяет соперникам создавать много опасных моментов.

«Бенфика»

«Бенфика» находится в отличной форме: команда забивает в 13 матчах подряд, а в последних 5 турах наколотила 17 мячей. Главная угроза – Эвангелос Павлидис, на счету которого 25 голов в 47 встречах. Несмотря на атакующую мощь, у лиссабонцев есть проблемы в обороне: 5 пропущенных мячей за последние 5 игр, в том числе два от аутсайдера «Аруки». Команда не проигрывает в 10 турах подряд и уверенно борется за чемпионство, но в матчах против крепких соперников часто возникают трудности.

Факты о командах:

«Витория Гимараэш»

Не проигрывает в 10 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах

В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

Играет вничью в 3 последних матчах дома

«Бенфика»

Не проигрывает в 10 последних матчах

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем 3.40 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах подряд

Личные встречи 6% (2) 12% (4) 82% (27) 16 Забитых мячей 72 0.48 В среднем за матч 2.18 2:1 Крупнейшая победа 5:3 Самый результативный матч: 3:5 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Примейра, 30 тур Витория Гимараеш 0 : 3 Бенфика Португалия. Примейра, 13 тур Бенфика 1 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 21 тур Витория Гимараеш 2 : 2 Бенфика Португалия. Примейра, 4 тур Бенфика 4 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 25 тур Бенфика 5 : 1 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 8 тур Витория Гимараеш 0 : 0 Бенфика Португалия. Примейра, 24 тур Бенфика 3 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 7 тур Витория Гимараеш 1 : 3 Бенфика Португалия. Примейра, 34 тур Витория Гимараеш 1 : 3 Бенфика Португалия. Примейра, 17 тур Бенфика 0 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 32 тур Бенфика 2 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 15 тур Витория Гимараеш 0 : 1 Бенфика Португалия. Примейра, 18 тур Витория Гимараеш 0 : 1 Бенфика Португалия. Примейра, 1 тур Бенфика 3 : 2 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 28 тур Бенфика 2 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 11 тур Витория Гимараеш 1 : 3 Бенфика Португалия. Примейра, 33 тур Бенфика 5 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 16 тур Витория Гимараеш 0 : 2 Бенфика Португалия. Примейра, 32 тур Бенфика 1 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 15 тур Витория Гимараеш 0 : 1 Бенфика Португалия. Примейра, 33 тур Витория Гимараеш 0 : 0 Бенфика Португалия. Примейра, 16 тур Бенфика 3 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 20 тур Бенфика 1 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 5 тур Витория Гимараеш 0 : 1 Бенфика Португалия. Высшая лига, 23 тур Витория Гимараеш 0 : 4 Бенфика Португалия. Высшая лига, 8 тур Бенфика 3 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 19 тур Витория Гимараеш 1 : 0 Бенфика Португалия. Высшая лига, 4 тур Бенфика 2 : 1 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 19 тур Бенфика 3 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 4 тур Витория Гимараеш 2 : 1 Бенфика Товарищеские матчи, Витория Гимараеш 3 : 5 Бенфика Чемпионат Португалии, 17 тур Бенфика 3 : 1 Витория Гимараеш Чемпионат Португалии, 2 тур Витория Гимараеш 0 : 1 Бенфика

Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Бенфика»

Обе команды находятся в отличной форме и умеют эффективно действовать в атаке. «Витория» регулярно забивает и играет дома уверенно, а «Бенфика» продолжает штамповать победы, даже несмотря на отдельные провалы в обороне. Форма Павлидиса и общий атакующий стиль гостей делают их фаворитом, но лeгкой победы не будет. «Витория» способна дать бой и отличиться хотя бы один раз.

Рекомендованные ставки: