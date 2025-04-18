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«Витория Гимараэш» – «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

18 апреля 2025 14:00
Витория Гимараеш - Бенфика
19 апр. 2025, суббота 22:30 | Португалия. Примейра, 30 тур
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2.05
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
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19 апреля на стадионе «Афонсу Энрикеш» состоится один из центральных матчей 30 тура португальской Примейры – «Витория Гимараэш» принимает «Бенфику». Хозяева демонстрируют уверенную игру в чемпионате, не проигрывая 10 туров подряд, а гости продолжают погоню за титулом. Обе команды забивают стабильно, что обещает результативный и напряжeнный матч.

«Витория Гимараэш»

«Витория Гимараэш» уверенно держится в пятeрке сильнейших команд лиги, не проигрывая в 10 последних турах. Команда демонстрирует сбалансированную игру: 7 голов и 6 пропущенных в последних 5 матчах, что говорит о надeжной защите и системной атаке. Особенно стоит отметить Густаво Кунью – он остаeтся главным бомбардиром с 9 голами в 20 матчах. Дома клуб играет собранно, стабильно забивает и редко позволяет соперникам создавать много опасных моментов.

«Бенфика»

«Бенфика» находится в отличной форме: команда забивает в 13 матчах подряд, а в последних 5 турах наколотила 17 мячей. Главная угроза – Эвангелос Павлидис, на счету которого 25 голов в 47 встречах. Несмотря на атакующую мощь, у лиссабонцев есть проблемы в обороне: 5 пропущенных мячей за последние 5 игр, в том числе два от аутсайдера «Аруки». Команда не проигрывает в 10 турах подряд и уверенно борется за чемпионство, но в матчах против крепких соперников часто возникают трудности.

Факты о командах:

«Витория Гимараэш»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
  • Играет вничью в 3 последних матчах дома

«Бенфика»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем 3.40 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

Личные встречи
6% (2)
12% (4)
82% (27)
16
Забитых мячей
72
0.48
В среднем за матч
2.18
2:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
19.04.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 13 тур
Бенфика
1 : 0
07.12.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 21 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
11.02.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 4 тур
Бенфика
4 : 0
02.09.2023
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 25 тур
Бенфика
5 : 1
18.03.2023
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
01.10.2022
Бенфика
Португалия. Примейра, 24 тур
Бенфика
3 : 0
27.02.2022
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
25.09.2021
Бенфика
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
19.05.2021
Бенфика
Португалия. Примейра, 17 тур
Бенфика
0 : 0
05.02.2021
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 32 тур
Бенфика
2 : 0
14.07.2020
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
04.01.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 18 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
19.01.2019
Бенфика
Португалия. Примейра, 1 тур
Бенфика
3 : 2
10.08.2018
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 28 тур
Бенфика
2 : 0
31.03.2018
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
05.11.2017
Бенфика
Португалия. Примейра, 33 тур
Бенфика
5 : 0
13.05.2017
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 16 тур
Витория Гимараеш
0 : 2
07.01.2017
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Бенфика
1 : 0
29.04.2016
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
02.01.2016
Бенфика
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
17.05.2015
Бенфика
Португалия. Примейра, 16 тур
Бенфика
3 : 0
10.01.2015
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 20 тур
Бенфика
1 : 0
25.02.2014
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 5 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
22.09.2013
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 23 тур
Витория Гимараеш
0 : 4
18.03.2013
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 8 тур
Бенфика
3 : 0
04.11.2012
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 19 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
21.02.2012
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 4 тур
Бенфика
2 : 1
10.09.2011
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 19 тур
Бенфика
3 : 0
13.02.2011
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 4 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
10.09.2010
Бенфика
Товарищеские матчи,
Витория Гимараеш
3 : 5
19.07.2010
Бенфика
Чемпионат Португалии, 17 тур
Бенфика
3 : 1
30.01.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 2 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
23.08.2009
Бенфика
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Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Бенфика»

Обе команды находятся в отличной форме и умеют эффективно действовать в атаке. «Витория» регулярно забивает и играет дома уверенно, а «Бенфика» продолжает штамповать победы, даже несмотря на отдельные провалы в обороне. Форма Павлидиса и общий атакующий стиль гостей делают их фаворитом, но лeгкой победы не будет. «Витория» способна дать бой и отличиться хотя бы один раз.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Бенфики» больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Победа «Бенфики» и обе забьют – Да – коэффициент 2.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

2.05
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
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Автор: Орлов Максим
Португалия. Примейра Бенфика Витория Гимараеш
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Матч завершен
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1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
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5 : 1
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