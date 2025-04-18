«Витория Гимараэш» – «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

19 апреля на стадионе «Афонсу Энрикеш» состоится один из центральных матчей 30 тура португальской Примейры – «Витория Гимараэш» принимает «Бенфику». Хозяева демонстрируют уверенную игру в чемпионате, не проигрывая 10 туров подряд, а гости продолжают погоню за титулом. Обе команды забивают стабильно, что обещает результативный и напряжeнный матч.
«Витория Гимараэш»
«Витория Гимараэш» уверенно держится в пятeрке сильнейших команд лиги, не проигрывая в 10 последних турах. Команда демонстрирует сбалансированную игру: 7 голов и 6 пропущенных в последних 5 матчах, что говорит о надeжной защите и системной атаке. Особенно стоит отметить Густаво Кунью – он остаeтся главным бомбардиром с 9 голами в 20 матчах. Дома клуб играет собранно, стабильно забивает и редко позволяет соперникам создавать много опасных моментов.
«Бенфика»
«Бенфика» находится в отличной форме: команда забивает в 13 матчах подряд, а в последних 5 турах наколотила 17 мячей. Главная угроза – Эвангелос Павлидис, на счету которого 25 голов в 47 встречах. Несмотря на атакующую мощь, у лиссабонцев есть проблемы в обороне: 5 пропущенных мячей за последние 5 игр, в том числе два от аутсайдера «Аруки». Команда не проигрывает в 10 турах подряд и уверенно борется за чемпионство, но в матчах против крепких соперников часто возникают трудности.
Факты о командах:
«Витория Гимараэш»
- Не проигрывает в 10 последних матчах
- Забивает в 7 последних матчах
- В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
- Играет вничью в 3 последних матчах дома
«Бенфика»
- Не проигрывает в 10 последних матчах
- Забивает в 13 матчах подряд
- В среднем 3.40 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 последних матчах подряд
Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Бенфика»
Обе команды находятся в отличной форме и умеют эффективно действовать в атаке. «Витория» регулярно забивает и играет дома уверенно, а «Бенфика» продолжает штамповать победы, даже несмотря на отдельные провалы в обороне. Форма Павлидиса и общий атакующий стиль гостей делают их фаворитом, но лeгкой победы не будет. «Витория» способна дать бой и отличиться хотя бы один раз.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Бенфики» больше 1.5 – коэффициент 1.80
- Победа «Бенфики» и обе забьют – Да – коэффициент 2.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05